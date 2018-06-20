Доверительный разговор с провинциальным зрителем

Московский Художественный театр приехал на гастроли в Белгород со спектаклем Юрия Кравца «Телефон доверия». Зрители областного драматического театра имени Михаила Щепкина стоя благодарили артистов легендарного театра за современный, искренний, честный спектакль об одной из главных проблем нашего общества — одиночестве и страхе перед будущим.

Приезд знаменитого театра Москвы в столицу белгородской области проходит в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Благодаря этой программе десятки зрителей, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, учителя, смогли посмотреть спектакль бесплатно. Представитель Центра «Большие гастроли» Иван Донцов поблагодарил руководство театра имени Щепкина в лице директора Виталия Слободчука за то, что «цены на билеты удерживались на низком уровне, и были доступными для всех желающих посмотреть спектакль Московского Художественного театра». В зале не было ни одного свободного места. Перед спектаклем артисты из МХТ рассказали «ВМ» о том, что «они счастливы играть для белгородской публики и делать это как можно чаще»:

— Мы очень любим гастролировать. Ведь артисты — люди кочевые, и многие из нас любят гостинцу больше, чем свой дом. Постоянно играть в Москве, пребывая в уверенности: «У нас аншлаг, зал полон!» — неправильно. Артисты должны общаться с разной публикой, — сказал заслуженный артист России Сергей Беляев

Представитель молодого поколения артистов МХТ — Виктор Хориняк , приехавший завоевывать Москву из Сибири, поделился своими наблюдениями о том, какая публика в столице и какая — в глубинке:

— В провинции зритель более благодарный. Моя сестра, которая живет в Сибири, была удивлена тому, что в Москве зритель далеко не всегда аплодирует артистам, вставая со своих мест. Гастроли по стране учат артистов, во–первых, терпению, выдержке, во-вторых — поиску средств общения с публикой, коммуникации, — заметил Виктор Хориняк.

Между прочим, белгородские зрители узнавали Виктора на улицах благодаря его роли в популярном сериале «Кухня», и брали автографы. Но одно дело — телевидение, а другое — сцена с традициями, своей культурой и славным именем великого русского артиста — Михаила Щепкина, и увидеть игру артиста в спектакле — дорогого стоит.

Спектакль Юрия Кравца «Телефон доверия» — убедил белгородскую публику в том, что театр должен поднимать самую болезненные темы общества, и непременно давать надежду, выход людям, а не усугублять их проблемы. В основе «Телефона доверия» — документальная история об этой службе, рассказанная талантливыми людьми Московского Художественного театра. История о том, что люди должны быть внимательнее друг к другу и что каждому из нас в определенные моменты жизни нужна помощь и человеческое участие.

Директор театра имени Щепкина Виталий Слободчук пригласил артистов МХТ побывать на Прохоровском поле и в музее-панораме «Курская битва».

Другие театры Москвы в июне гастролировали в рамках программы «Федеральные гастроли» во Владикавказе (Театр На Малой Бронной), в Чите (театр имени Маяковского), в Оренбурге (театр имени Ермоловой).