Мариинский театр покажет премьеру оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский /. Мариинский театр покажет в четверг премьеру оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», которая впервые увидела здесь свет рампы в начале прошлого века. На этот раз одна из любимых опер композитора поставлена на Новой сцене театра и будет исполнена под управлением музыкального руководителя спектакля народного артиста России Валерия Гергиева , сообщили ТАСС в пресс-службе Мариинки.

Премьера вошла в программу XXVI музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» как одно из главных событий этого праздника.

"Мы ставим не бытовую драму, мы ставим трагедию в духе Шекспира. Все главные герои — и злодеи, и жертвы — погибают, пусть даже не все на глазах у зрителей. Смерть — закономерный итог истории, в которой герои ведомы страстью обладания. Это спектакль внятный, ясный, прозрачный, с графичной пластикой, спектакль о любви, о том, как она, превращаясь в страсть, начинает убивать", — представил журналистам свой спектакль режиссер, народный артист России Александр Кузин , который ранее поставил здесь оперу Родиона Щедрина «Не только любовь».

По словам постановщика, «для трагедии такого масштаба нужно пространство, и мы вместе с художником Александром Орловым решили создать это пространство на сцене. Мы не „мусорим“ ненужными деталями, солисты должны быть всегда в центре внимания, крупным планом.

»Царская невеста" — девятая опера Римского-Корсакова, которую он сам выделял наравне со «Снегурочкой» среди любимых сочинений. Его премьера была неоднозначно принята критикой, которая писала об «опрощении» композитора, стремившегося к «примирению требований новой музыкальной драмы с формами старой оперы». Однако у московской публики — после премьеры силами Товарищества артистов частной оперы в 1899 году и у петербургской — после премьеры на сцене Мариинского театра в 1901 году — «Царская невеста» имела большой успех. В Мариинском театре она ставилась неоднократно, каждый раз выводя на сцену ведущих солистов своего времени.