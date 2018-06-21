ТТРАНЗИТ: Пермь — Сибирь, или Гастрольный дневник. День четвертый

В Красноярске торжествует любовь. Карлик Нос вновь стал юношей Якобом, гусыня превратилась в прекрасную Грету, их сердца соединились, а Ханна вновь обрела сына. Трижды Театр-Театр отыграл мюзикл «Карлик Нос» на сцене Красноярского театра оперы и балета, дважды в роли Ханны на сцену выходила заслуженная артистка России Елена Старостина . Именно она рассказывает о четвертом дне гастролей в Красноярске.

Елена Старостина — в роли Ханны

—Сложно даже представить, в скольких городах с гастролями я побывала с 1982 года, когда пришла в Пермский академический театр драмы. Тогда, в первые десять лет моей работы, театр драмы очень много гастролировал. Мы ездили со спектаклями во Владивосток, в Хабаровск, Калининград, Одессу, Севастополь, Ригу. Это были удивительные гастроли в прекрасных городах. Тогда гастроли были длинною в месяц. 30 дней мы играли спектакли, очень разные, 30 дней ежедневного репертуара. Потом, к сожалению, наступили тяжелые времена, и ездить стали меньше. Больше стали ездить по краю, играть спектакли в ДК, в театрах небольших городов и других населенных пунктов.

Раньше театр много гастролировал, теперь — реже

Театр-Театр, театр же нового времени, на гастроли по России выезжает в третий раз. Это, как правило, очень непродолжительные гастроли. Мы ездили в Екатеринбург, Тюмень, Киров и вот отправились по городам Сибири. Мы были там с очень ограниченным репертуаром, очень ограниченное количество дней. В Кирове мы были дважды, сначала 10 дней, потом — семь, в Екатеринбурге мы играли восемь дней и вот сейчас приехали в Сибирь с большими гастролями на 22 дня. Хотя, если посмотреть на каждый город, то получится, что мы везде проводим очень небольшое количество времени. В Красноярск мы приехали на четыре дня, за которые мы должны сыграть пять спектаклей. Мы уже трижды отыграли «Карлика Носа» и вот сегодня и завтра будем играть «Алые паруса».

За четыре дня в Красноярске артисты должны сыграть пять спектаклей

Конечно, по сравнению с гастролями длиною в месяц, эти гастроли, непродолжительные, гораздо более ответственные. Потому что за месяц можно успеть сложить о себе впечатление в городе, так как будут показаны самые разные спектакли, и актеры смогут раскрыться с разных сторон, смогут запомниться публике. Кому-то из зрителей понравится один спектакль, кому-то другой. А здесь, в Красноярске, город узнает о нашем театре всего по двум спектаклям. Это очень ответственно и для театра вообще, и для нас, актеров. Если мы попадем в публику, то про нас будут говорить, что приезжал хороший театр, а если не случится, то театр не запомнят. А очень важно произвести хорошее впечатление, чтобы театр мог приехать в этот город вновь, и для того, чтобы наш театр был известен не только в нашем регионе, но и по всей России.

Приём, по словам артистки, был очень теплый!

Мне кажется, что в Красноярске у нас это получилось. Очень приятно видеть, как реагирует публика. В первый гастрольный день нам кричали «молодцы», вчера было много цветов и очень продолжительные овации. Зритель принимает замечательно. И это при том, что мы новый для них театр, непривычный, незнакомый. Хочется верить, что и «Алые паруса» зацепят красноярскую публику. Вообще, мне очень нравится в Красноярске, здесь тепло. Спасибо за это Красноярску! И, конечно, спасибо зрителям за теплый прием.