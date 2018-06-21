Футбол и музыка: рассказываем, какая программа ждет болельщиков в фан-зоне на Театральной

В эти дня на Театральной площади собираются представители разных стран

Сегодня, в четверг, 21 июня праздник на Театральной площади начнется в 13.00. Откроет работу фестиваля DJ E-NOTE.

Затем, через два часа, в 15.00, на большом экране ростовчане и гости донской столицы смогут посмотреть матч между Францией и Перу.

В 17.00 на сцене выступит арт-группировка " MAXWELL". А в 18.00 начнется трансляция матча между сборными Дании и Австралии.

— В 20.00 выступит группа «Денди», а в 21.00 покажут матч Аргентины и Хорватии, — рассказали организаторы фестиваля ФИФА.

Вход в фан-зону бесплатный для всех.