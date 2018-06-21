В Театре Музкомедии ждут в гости харизматичного «вампира» из Европы

24-27 июня в главной роли элегантного и зловещего графа фон Кролока в культовом мюзикле «Бал вампиров», который идет в Театре музыкальной комедии, выступит немецкий артист Томас Борхерт

Любимый артист знаменитого американского композитора Фрэнка Уайлдхорна, который специально на него написал заглавную партию своего мюзикла «Граф Монте-Кристо», Томас Борхерт — успешный и востребованный вокалист. Своим шармом и неповторимой энергетикой он умеет околдовать зал как в рамках театральной постановки, так и на сольном концерте. Роль графа фон Кролока на немецкой сцене он играет с 2003 года, став одним из «долгожителей» большой интернациональной вампирской семьи.

Говоря о своей карьере в жанре мюзикла, Томас любит рассказывать, что в свой дебютный проект — знаменитейший мюзикл «Кошки», который гремел в Европе с начала 80-х гг, он попал по чистой случайности. Все дальнейшее — главные роли в таких крупных проектах, как «Джекилл&Хайд», «Моцарт», «Элизабет», «Призрак оперы», «Бал вампиров» и многих других — он рассматривает как подарок судьбы.

В 2018 году, запуская в прокат очередной сезон «Бала вампиров», Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии решил сделать сюрприз своим зрителям: в качестве VIP-гостей к участию в постановке были приглашены два артиста экстра-класса, которые исполняют главную роль в действующей постановке «Бала вампиров» в театре Ronacher (Вена). Первым вместе с российскими артистами на сцену Театра музкомедии вышел Марк Зайберт. Встреча с ним не оставила равнодушным никого из тех, кому посчастливилось увидеть его графа. 24-27 июня страстный и манящий призыв-приглашение на бал прозвучит в исполнении Томаса Борхерта. И пропустить это никак нельзя!