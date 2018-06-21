Постановка мюзикла о вратаре Льве Яшине отложена

Причина задержки в том, что вдова легендарного советского футболиста не дает свое согласие на постановку. «Я просто не хочу ссориться с вдовой. Она не захотела видеть Яшина на сцене. Это ее полное право», — поделился Пантыкин. Он также пояснил, что Валентина Яшина уже испытала достаточный стресс при подготовке фильма о муже — очевидно, имеется в виду документальная картина «Лев Яшин N1», премьера которого состоялась 13 июня.

Сейчас синопсис мюзикла о Яшине полностью разработан, и как только вдова решит дать свое разрешение, спектакль будет запущен в производство.

Пантыкин был автором идеи мюзикла и планировал завершить его создание в 2017 году, чтобы успеть показать до ЧМ-2018.