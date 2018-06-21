Конкурс оперных певцов под руководством Хосе Каррераса пройдет в Москве

МОСКВА, 21 июня. / ТАСС /. Международный конкурс теноров фонда Елены Образцовой Хосе Каррерас гран-при", который возглавит испанский певец, пройдет в московском музыкальном театре «Геликон-опера» с 10 по 15 сентября. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минкультуры РФ.

Певцы могут подать заявки до 10 августа через официальный сайт смотра. После торжественного открытия конкурса 10 сентября участников ждет два тура испытаний, в том числе прослушивание с фортепиано. Финальный этап 15 сентября пройдет в сопровождении оркестра. В этот же день состоится награждение лауреатов.

Оценивать выступления будут оперные певцы Джакомо Арагаль (Испания), Илеана Котрубас (Румыния), Дмитрий Корчак (Россия), профессор Консерватории Пезаро (Италия) Лоренцо Бавай, художественный руководитель театра «Геликон— опера» Дмитрий Бертман и генеральный директор — художественный руководитель Большого театра «Лисео» (Испания) Кристина Шепельман.

Лауреатов ждут денежные премии. Обладатель гран-при получит приз в размере 700 тыс. рублей. Кроме того, будут вручены первая премия (500 тыс. рублей), вторая премия (350 тыс. рублей) и третья премия (250 тыс. рублей), уточнили в Минкультуры

Международный конкурс теноров фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас гран-при» проводится при поддержке Фонда президентских грантов.