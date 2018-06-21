Башдрамтеатр представил премьеру спектакля по пьесе «Деревья умирают стоя»

Спектакль по пьесе «Деревья умирают стоя» испанского драматурга А. Касона был показан 20 июня в Башкирском драмтеатре имени М. Гафури. Постановку, задуманную как творческий бенефис народной артистки СССР Гюлли Мубаряковой, публика встретила восторженно.

Произведение испанского драматурга выбрано худруком театра и режиссером Олегом Хановым не случайно: пьеса, написанная еще в 1949 году, выдержала множество сценических воплощений и через семь десятилетий не утратила своей нравственной актуальности. История, случившаяся в простой испанской семье, проста и интригующа одновременно: почтенный сеньор Бальбоа, проживающий со своей супругой Эухенией в небольшом испанском городке, 20 лет назад выгнал из дома любимого и единственного внука Маурисьо по причине его недостойного поведения. Многолетние переживания супруги и ожидания любимого внука заставляют Бальбоа писать ей письма от имени якобы исправившегося Маурисьо. Пожилая женщина принимает эту игру за чистую монету и с нетерпением ждет того дня, когда любимый Маурисьо вновь переступит порог их дома. А когда это, наконец, происходит, события приобретают неожиданный поворот…

«Пьеса очень хорошо «ложится» на мои личные данные и творческую судьбу. Мы долго искали такое произведение, и, наконец, нашли. Драматургический материал эмоционально захватывающий, с множеством психологических перипетий», — рассказала Гюлли Мубарякова.

Художник Альберт Нестеров создал на сцене обстановку уютного испанского патио. В этом «интерьере», с зелеными изгородями из сочных кустарников и ярких цветов, изящными решетками, зарослями палисандра разворачивается действие всей пьесы.

Закрытие 98-го театрального сезона в Башдраме получилось ярким и запоминающимся. Премьера прошла при полном аншлаге. Зрители восторженно приняли постановку, артистов завалили цветами и наградили продолжительной овацией. Думается, спектаклю уготована счастливая сценическая судьба, и он надолго займет свое место в репертуаре. Как отметил после премьеры один из актеров Башдрамы, мелодрама «Деревья умирают стоя» несколько отсылает к всенародно любимым «мыльным операм» и сериалам, поэтому даже зрители, которые отдают предпочтение национальной драматургии, наверняка уловят в нем ноты, созвучные своим чувствам и личным переживаниям.

Отметим, что минувший сезон был чрезвычайно плодотворным для Башкирского театра им. Гафури. Труппа выпустила шесть премьерных постановок: «Зулейха открывает глаза» по роману Г. Яхиной, «Прометей» по трагедии М. Карима, лирическую комедию «На кисельном берегу» по пьесе А. Ишбулдиной, «Я сотворил тебя… » по пьесе Т. Миннуллина и «Мышиная история» по сказке Д. Урбан.