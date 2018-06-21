Ещё
Башдрамтеатр представил премьеру спектакля по пьесе «Деревья умирают стоя»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Башдрамтеатр представил премьеру спектакля по пьесе «Деревья умирают стоя» 

АиФ-Уфа 52 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Спектакль по пьесе «Деревья умирают стоя» испанского драматурга А. Касона был показан 20 июня в Башкирском драмтеатре имени М. Гафури. Постановку, задуманную как творческий бенефис народной артистки СССР Гюлли Мубаряковой, публика встретила восторженно.
Произведение испанского драматурга выбрано худруком театра и режиссером Олегом Хановым не случайно: пьеса, написанная еще в 1949 году, выдержала множество сценических воплощений и через семь десятилетий не утратила своей нравственной актуальности. История, случившаяся в простой испанской семье, проста и интригующа одновременно: почтенный сеньор Бальбоа, проживающий со своей супругой Эухенией в небольшом испанском городке, 20 лет назад выгнал из дома любимого и единственного внука Маурисьо по причине его недостойного поведения. Многолетние переживания супруги и ожидания любимого внука заставляют Бальбоа писать ей письма от имени якобы исправившегося Маурисьо. Пожилая женщина принимает эту игру за чистую монету и с нетерпением ждет того дня, когда любимый Маурисьо вновь переступит порог их дома. А когда это, наконец, происходит, события приобретают неожиданный поворот…
«Пьеса очень хорошо «ложится» на мои личные данные и творческую судьбу. Мы долго искали такое произведение, и, наконец, нашли. Драматургический материал эмоционально захватывающий, с множеством психологических перипетий», — рассказала Гюлли Мубарякова.
Художник Альберт Нестеров создал на сцене обстановку уютного испанского патио. В этом «интерьере», с зелеными изгородями из сочных кустарников и ярких цветов, изящными решетками, зарослями палисандра разворачивается действие всей пьесы.
В главных ролях заняты актеры Ахат Хусаинов, Руслан Хайсаров, Разифа Динмухаметова, Ринат Баймурзин, Илсияр Газетдинова и др.
Закрытие 98-го театрального сезона в Башдраме получилось ярким и запоминающимся. Премьера прошла при полном аншлаге. Зрители восторженно приняли постановку, артистов завалили цветами и наградили продолжительной овацией. Думается, спектаклю уготована счастливая сценическая судьба, и он надолго займет свое место в репертуаре. Как отметил после премьеры один из актеров Башдрамы, мелодрама «Деревья умирают стоя» несколько отсылает к всенародно любимым «мыльным операм» и сериалам, поэтому даже зрители, которые отдают предпочтение национальной драматургии, наверняка уловят в нем ноты, созвучные своим чувствам и личным переживаниям.
Отметим, что минувший сезон был чрезвычайно плодотворным для Башкирского театра им. Гафури. Труппа выпустила шесть премьерных постановок: «Зулейха открывает глаза» по роману Г. Яхиной, «Прометей» по трагедии М. Карима, лирическую комедию «На кисельном берегу» по пьесе А. Ишбулдиной, «Я сотворил тебя… » по пьесе Т. Миннуллина и «Мышиная история» по сказке Д. Урбан.
АиФ-Уфа: последние новости
Когда любишь по-настоящему В Башкирии медсестра ввела 3-летнему ребёнку нашатырный спирт через клизму В Уфе состоялось костюмированное шествие сказочных персонажей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мама или дочь? Кто из актрис горячее на экране
Тест: Цой жив?3
Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:48
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Кино
06:08
Что стало с актерами из «Матрицы»
Кино
05:28
Исторические огрехи, попавшие в кинохиты
Кино
03:00
Лев Дуров приписал СССР пиратский флаг
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение