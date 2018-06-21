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Субсидии на проведение ремонта получат вологодские театры
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Субсидии на проведение ремонта получат вологодские театры 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Учреждения культуры Вологодской области получат финансирование из областного и федерального бюджетов. Они стали участниками проекта «Культура малой Родины».
На эти средства — более 13 миллионов рублей — в 27 сельских учреждениях, находящихся в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, отремонтируют и обновят оборудование.
«Предложения для участия в проекте поступили из всех районов области, но за один-два года все заявки удовлетворить невозможно. Тем не менее, в этом году на треть увеличится число учреждений культуры, которые получат субсидии. 27 сельских учреждений культуры и два театра — Вологодский театр для детей и молодежи и театр кукол «Теремок» — смогут на эти средства провести замену окон и дверей, отремонтировать и обновить оборудование в зрительных залах, заменить оформление сцены. Самое главное, наш новый проект позволит расширить возможности жителей области для культурной жизни в сельской местности», — подчеркнула региональный координатор проекта партии «Единая Россия» Людмила Ячеистова.
На участие в проекте было подано 85 заявок из 27 районов области. 46 из них приняты к рассмотрению. Например, в Вытегорском районе в порядок приведут киноконцертный зал «Волго-Балт». Два года назад на средства гранта Фонда кино здесь заменили оборудование для показа фильмов в формате 3D. В этом году заменят стулья, проведут ремонт, ведь здание было построено в 70-х годах прошлого века. Выделят средства и Центру народной культуры и художественных ремесел «Сокольский», которому в этом году исполняется 90 лет.
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