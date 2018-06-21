Премьера песни «Футболия» из первого в России футбольного мюзикла прошла в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. / ТАСС /. Премьера песни «Футболия» из первого в России футбольного мюзикла, который к чемпионату мира поставили в «Живом театре» Екатеринбурга, состоялась в четверг в городском пресс-центре, передает корр. ТАСС.

"Мы соединили футбол и театр. Мы поставили первый футбольный мюзикл, его название «Федя и Вика в стране Футболии», — сказал композитор и драматург, посол ЧМ-2018 от Екатеринбурга Александр Пантыкин . Он добавил, что первый показ постановки состоится 23 июня.

По его словам, Федя попадает в страну Футболию и становится капитаном команды «Русиполие», которая встречается с командой «Бразиморие» во главе с ее капитаном Шулехой. «Это намек на броненосца Фулеко — талисман бразильского ЧМ-2014. Это такой футбольный шулер», — рассказал Пантыкин.

За основу одной из композиций спектакля было взято произведение Генделя «Садок-священник», написанное в 1727 году и ставшее основой для создания гимна Лиги чемпионов УЕФА

Пантыкин отметил, что главный девиз мюзикла — преодолей себя. «В финале команда Феди побеждает. Мюзикл обращен к детям и их родителям… Главная тема — преодолей себя, хватит лежать на диване, давайте бегать, прыгать, играть в футбол. Преодолей себя, и тогда ты сможешь преодолеть любого соперника», — пояснил композитор.