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Проект «Девять дней до войны». 21 июня 1941 года
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Проект «Девять дней до войны». 21 июня 1941 года 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Двадцать первое июня 1941 года. В 21 час по московскому времени бойцы пограничного отряда Сокальской комендатуры Западного округа, задержали немецкого военнослужащего, пересекшего пограничную реку Буг вплавь.
Командующий, генерал Кирпонос, лично допросил перебежчика с немецкой стороны, фельдфебеля Альфреда Лискофа. Из его утверждений следует, что немецкие войска на границе выходят в исходные районы для наступления, которое начнется на рассвете 22 июня.
После поступления нескольких сведений о завтрашнем нападении, в 23:30 по московскому времени в войска направлена «Директива № 1», содержавшая вероятную дату нападения Германии и приказы быть в боеготовности, и вместе с тем «не поддаваться ни на какие провокационные действия».
В Москве в филиале Большого — театре «Московская оперетта» вечером 21 июня состоялся дебют молодой балерины Майи Плисецкой в выпускном концерте хореографического училища в сопровождении оркестра Большого театра.
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