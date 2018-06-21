Проект «Девять дней до войны». 21 июня 1941 года

Двадцать первое июня 1941 года. В 21 час по московскому времени бойцы пограничного отряда Сокальской комендатуры Западного округа, задержали немецкого военнослужащего, пересекшего пограничную реку Буг вплавь.

Командующий, генерал Кирпонос, лично допросил перебежчика с немецкой стороны, фельдфебеля Альфреда Лискофа. Из его утверждений следует, что немецкие войска на границе выходят в исходные районы для наступления, которое начнется на рассвете 22 июня.

После поступления нескольких сведений о завтрашнем нападении, в 23:30 по московскому времени в войска направлена «Директива № 1», содержавшая вероятную дату нападения Германии и приказы быть в боеготовности, и вместе с тем «не поддаваться ни на какие провокационные действия».