Стали известны подробности первой футбольной рок‐оперы

Футбольная рок‐опера «Федя и Вика в стране Футболии» впервые пройдет в Екатеринбурге в ближайшие выходные. Ее автор Александр Пантыкин открыл подробности мюзикла, сообщил «Интерфакс»

Мюзикл будет показан в рамках развлекательной программы чемпионата мира по футболу. Комментируя имена, вынесенные в название, он пояснил, что «Федя» посвящено форварду российской сборной — Федору Смолову . А «Вика» означает победу.

«Имя Федя было выбрано неслучайно, ведь один из форвардов нашей сборной — Федор Смолов. Вика, Виктория, что означает победа, — его подруга», — сказал Пантыкин.

Мюзикл повествует о приключениях Феди, который попадает в страну Футболию и становится там капитаном команды «Русиполие», которая противостоит команде «Бразиморие».

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

Екатеринбург принял первый матч Египет — Уругвай 15 июня. Следующая игра пройдет 21 июня между сборными Франция — Перу. 24 июня на «Екатеринбург Арене» сыграют Сенегал и Япония, а 27 июня — Мексика и Швеция.

Ранее сообщалось, что в преддверии мундиаля московские вокзалы упростили подключение к Wi-Fi. Отныне для выхода в Интернет не нужно будет вводить номер телефона.