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В Екатеринбурге представили первый футбольный мюзикл
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В Екатеринбурге представили первый футбольный мюзикл 

Национальный Туристический Союз 55 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Премьера постановки «Федя и Вика в стране Футболии» состоится 23 июня в Екатеринбургском «Живом театре». Это первый опыт мюзикла на футбольную тематику, по сюжету Федя оказывается в стране Футболии и его выбирают капитаном команды «Русиполие», соперником которой становится команда «Бразиморие», возглавляемая Шулехой.
Зрителям расскажут о воле к победе и любви к спорту, а также о преодолении себя и своей лени и страхов.
Накануне премьеры спектакля состоялось представление заглавной песни «Футболия» из данного мюзикла. Композитор Александр Пантыкин поделился радостью от соединения театрального искусства и футбола.
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