В Екатеринбурге представили первый футбольный мюзикл

Премьера постановки «Федя и Вика в стране Футболии» состоится 23 июня в Екатеринбургском «Живом театре». Это первый опыт мюзикла на футбольную тематику, по сюжету Федя оказывается в стране Футболии и его выбирают капитаном команды «Русиполие», соперником которой становится команда «Бразиморие», возглавляемая Шулехой.

Зрителям расскажут о воле к победе и любви к спорту, а также о преодолении себя и своей лени и страхов.