Волгоградский Молодёжный театр приглашает на бенефис Зои Соколовой

Бенефис Зои Соколовой состоится21 июня в волгоградском Молодёжном театре. В этот день она отмечает свой юбилей.

По словам коллег актрисы, коллектив учреждения невозможно представить без Зои Владимировны. «Сегодня ее роли в театре — это Марель в постановке „Мой век“ и Ксения Петровна в „Синем платочке“. Зрители очень любят актрису за созданные ею яркие и талантливые образы», — говорят актеры. Зоя Соколова окончила студию при местном драматическом театре имени Максима Горького, филологический факультет волгоградского пединститута, играла в студенческом театре. Помимо этого, актриса создавала авторские программы и моноспектакли на телевидении, работала в Архангельском драматическом театре, волгоградском ТЮЗе. По приглашению художественного руководителя Молодёжного театра, заслуженного артиста России Владимира Бондаренко теперь работает в нем.

«Клише «Все роли мои любимые, все мои дети» — терпеть не могу! Например, в советский период много ставилось, так называемых, спектаклей-однодневок, в которых играть было сплошное мучение. Лучший режиссёр — это время, которое ставит всё на свои места. Сейчас я играю с удовольствием», — рассказывает Соколова. Отметим, приобрести билеты можно на сайте театра. В разделе «Афиша» нужно выбрать спектакль, места в зрительном зале, оплатить, после чего на указанный e-mail придут билеты, которые нужно распечатать и предъявить на входе в театр. Начало спектакля в 19.00. Справки по телефонам: 8 (8442) 38-17-52 и 8-995-407-17-52.