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В Омской области десятки неизвестных солдат обрели имена
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В Омской области десятки неизвестных солдат обрели имена 

Омск Здесь 36 минут назад
Фото: Омск Здесь
Ко Дню памяти и скорби возле мемориалов героям Великой Отечественной войны зачитали восстановленные имена омичей, которые погибли на полях сражений. 22 июня, в День памяти и скорби, в Омской области прошла всероссийская акция «Поверка павших». Сегодня у Вечного огня мемориального комплекса парка им. 30-летия Победы были зачитаны имена 48 солдат, ушедших на фронт из городов и поселков Омской области, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.
В этом году, благодаря совместной работе активистов ОНФ и специалистов международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена», удалось установить имена воинов-омичей, захороненных на территории Австрии как неизвестные солдаты. Память павших воинов участники акции почтили минутой молчания, а после зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню. Подобную акцию провели в канун Дня памяти и скорби на территории мемориального комплекса летнего полевого лагеря Омского кадетского корпуса, где перед будущими воинами были зачитаны имена 70 омичей, погибших в Берлине в последние дни войны. Эти имена были неизвестны до июля 2017 года. Сейчас ведется поиск родственников павших героев, которые сегодня обрели имена.
Стоит отметить, что в ходе акции к маю 2018 года восстановлено около 10 тысяч имен солдат, которые более 70 лет числились «неизвестными».
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