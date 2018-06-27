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«Большие гастроли» приглашают театры в программу 2019 года
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«Большие гастроли» приглашают театры в программу 2019 года 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ начинает прием заявок на 2019 г. и приглашает театральные коллективы принять участие в программе «Большие гастроли. Межрегиональная программа 2019» и «Большие гастроли для детей и молодежи 2019».
Программа «Большие гастроли» — крупнейший театральный проект России, созданный по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина, реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 2014 года.
В 2018 году в проекте принимает участие уже 250 театров страны и задействованы все 85 регионов России. Пятый год подряд программа «Большие гастроли» везёт лучшие театральные постановки в отдалённые районы страны — как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля и участием звезд отечественного театра. География программы «Большие гастроли» простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки!
В рамках программы проходит и большое количество сопутствующих мероприятий: для зрителей — творческие встречи с любимыми актерами, для профессионального сообщества — специализированные программы. В 2018 году при поддержке фестиваля АРТ-ОКНО Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» осуществляется образовательное направление программы «Большие гастроли», в котором лучшие театральные специалисты ведущих театров делятся своим опытом. Также благодаря Фонду в нескольких регионах страны часть билетов распространяется бесплатно.
Срок приёма заявок — до 1 сентября 2018 г.
Подробности участия в программе на сайте: большиегастроли.рф/zayavki
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