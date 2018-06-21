Симфонический оркестр Большого театра бесплатно сыграет 24 июня в Москве

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости . Симфонический оркестр Большого театра под управлением его музыкального руководителя и главного дирижера Тугана Сохиева 24 июня выступит на Театральной площади в Москве во время чемпионата мира по футболу, сообщил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

Он рассказал, что концерт пройдет в рамках проекта «Опера без границ», который начался еще в 1993 году в Мюнхене, а затем стал проводиться еще в двух городах — в Берлине и Лондоне. За время его существования в нем успели поучаствовать звезды мировой оперной сцены, в том числе Анна Нетребко Пласидо Доминго , зрителями стали около четырехсот тысяч человек.

"Теперь после долгой подготовки и планирования мы наконец-то готовы объявить, что запускаем этот проект в Москве. Конечно, Москва — самый большой город Европы, и мы устраиваем концерт во время чемпионата мира по футболу, когда глаза всего мира прикованы в Москве", — сказал журналистам Тойхерт.

Он уточнил, что концерт пройдет в 24 июня на Театральной площади, которая может вместить около пяти тысяч зрителей. «Есть разговоры, что зрителей будет больше. Мы думаем, что поклонники футбола будут привлечены возможностью услышать музыкальное искусство Большого театра», — добавил он.

При этом директор Большого театра Владимир Урин выразил надежду, что эти концерты станут проводиться в Москве постоянно, несмотря на то, что погода не всегда позволяет проводить мероприятия на открытом воздухе.

"Очень важно, чтобы мы выходили за рамки театра, и у тех, у кого не всегда есть возможность пойти в Большой театр, будет возможность услышать выступление его симфонического оркестра", — подчеркнул он.