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КГИОП и Мариинский театр будут судиться из-за разрушения дома Лермонтова
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КГИОП и Мариинский театр будут судиться из-за разрушения дома Лермонтова 

АиФ Санкт-Петербург 22 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Представителей Мариинского театра вызывают в суд для разбирательства по делу о разрушении дома №61 по Садовой улице, где располагалась квартира поэта Лермонтова. Об этом передают «Невские новости».
Истцом по делу выступает комитет по государственному использованию и охране памятников Петербурга.
Смольный обвиняет Мариинский театр в неисполнении обязанностей по восстановлению здания и его приспособлению для современных нужд. Дом включен в список объектов культурного наследия, но, несмотря на это, уже несколько лет пустует и постепенно разрушается.
Исковые требования Мариинскому театру будут предъявлены в суде 27 июля.
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