КГИОП и Мариинский театр будут судиться из-за разрушения дома Лермонтова

Представителей Мариинского театра вызывают в суд для разбирательства по делу о разрушении дома №61 по Садовой улице, где располагалась квартира поэта Лермонтова. Об этом передают «Невские новости».

Истцом по делу выступает комитет по государственному использованию и охране памятников Петербурга.

Смольный обвиняет Мариинский театр в неисполнении обязанностей по восстановлению здания и его приспособлению для современных нужд. Дом включен в список объектов культурного наследия, но, несмотря на это, уже несколько лет пустует и постепенно разрушается.

Исковые требования Мариинскому театру будут предъявлены в суде 27 июля.