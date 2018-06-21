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Глуховский на НАШЕм Радио рассказал о спектакле по «Тексту»
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Глуховский на НАШЕм Радио рассказал о спектакле по «Тексту» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
6 июля в Московском драмтеатре имени Ермоловой пройдет премьера спектакля режиссера Максима Диденко по роману Дмитрия Глуховского «Текст». Об этом сам писатель, известный постапокалиптической серией «Метро», рассказал в эфире утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио. По его словам, спектакль был поставлен всего за несколько месяцев — настолько успешной и продуктивной оказалась «синергия» между ним, режиссером и продюсером постановки.
«Если ты работаешь с талантливым человеком — дай ему свободу интерпретировать твою историю! Он должен прожить и переосмыслить то, что сделал, он создает оригинальное произведение, которое только отталкивается от твоего. В ультраконсервативном театре Ермоловой рядом с Кремлем — с портьерами, плюшевыми поскрипывающими креслами — и вдруг совершенно невероятный кибер-панк», — рассказал Глуховский.
По словам литератора, идею романа «Текст» он вынашивал шесть лет, а написал произведение буквально за полгода.
Подробности визите писателя на шоу «Подъёмники» можно найти на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.
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