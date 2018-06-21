Костромские дети получили гран-при на престижнейшем фестивале в Болгарии

Костромские дети получили Гран-при международного фестиваля «Солнце, радость, красота», узнал KOSTROMA.TODAY. Он прошел в болгарском городе Несебр.

На фестивале участвовало более 100 коллективов из Украины, Белоруссии, Грузии, Румынии, Польши, Болгарии, России и Молдавии. Юные участники представляли на суд жюри танцевальные и вокальные номера.

«Русский сувенир» завоевал сердце болгарского жюри.

Борьба была ожесточенной — все участники оказались невероятно талантливыми и сильными. Но костромской коллектив «Русский сувенир» буквально покорил болгарское жюри своим великолепным выступлением. Именно он и получил Гран-при.

Танец костромского коллектива завершил гала-концерт фестиваля.

А его шикарный танец «Красные маки» завершил гала-концерт. Дети выступали в красивом театре под открытым небом, а поддержать их приехали более ста костромичей.