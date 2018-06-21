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Костромские дети получили гран-при на престижнейшем фестивале в Болгарии
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Костромские дети получили гран-при на престижнейшем фестивале в Болгарии 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские дети получили Гран-при международного фестиваля «Солнце, радость, красота», узнал KOSTROMA.TODAY. Он прошел в болгарском городе Несебр.
На фестивале участвовало более 100 коллективов из Украины, Белоруссии, Грузии, Румынии, Польши, Болгарии, России и Молдавии. Юные участники представляли на суд жюри танцевальные и вокальные номера.
«Русский сувенир» завоевал сердце болгарского жюри.
Борьба была ожесточенной — все участники оказались невероятно талантливыми и сильными. Но костромской коллектив «Русский сувенир» буквально покорил болгарское жюри своим великолепным выступлением. Именно он и получил Гран-при.
Танец костромского коллектива завершил гала-концерт фестиваля.
А его шикарный танец «Красные маки» завершил гала-концерт. Дети выступали в красивом театре под открытым небом, а поддержать их приехали более ста костромичей.
Участники коллектива и их руководитель Наталья Лебедева не ожидали такого успеха, потому что «Русский сувенир» существует всего 4 года. Но очередная награда еще раз доказала талант детей и профессионализм хореографа.
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