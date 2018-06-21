В День скорби воронежцам покажут бесплатный спектакль о войне 

Увидеть постановку «Ворон» можно будет в Зелёном театре. Воронежцев приглашают на бесплатный спектакль «Ворон», который пройдёт 22 июня в Зелёном театре. Постановку, которую создали ещё к 70-летию Победы, подготовили артисты театра драмы им. А. Кольцова. Об этом сообщает дирекция театра. Как отмечают организаторы, жанр спектакля необычен — сделан в формате песен о войне. Зрители смогут услышать бессмертные строки Юрия Визбора, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и других авторов. Начало в 14:00. Продлится показ 1 час 20 минут. Вход свободный. После спектакля театральная труппа возложит цветы к братской могиле советских воинов. Артисты также приглашают к участию в церемонии и горожан.