Ещё
В День скорби воронежцам покажут бесплатный спектакль о войне
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

В День скорби воронежцам покажут бесплатный спектакль о войне 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Увидеть постановку «Ворон» можно будет в Зелёном театре. Воронежцев приглашают на бесплатный спектакль «Ворон», который пройдёт 22 июня в Зелёном театре. Постановку, которую создали ещё к 70-летию Победы, подготовили артисты театра драмы им. А. Кольцова. Об этом сообщает дирекция театра. Как отмечают организаторы, жанр спектакля необычен — сделан в формате песен о войне. Зрители смогут услышать бессмертные строки Юрия Визбора, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и других авторов. Начало в 14:00. Продлится показ 1 час 20 минут. Вход свободный. После спектакля театральная труппа возложит цветы к братской могиле советских воинов. Артисты также приглашают к участию в церемонии и горожан.
Вести Воронеж: последние новости
Воронежский театр оперы и балета может переехать на Петровскую набережную Без острых вопросов. Александр Гусев не оценил спектакль «100% Воронеж» Организаторы международного фестиваля искусств в Воронеже признали критику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:48
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Кино
06:08
Что стало с актерами из «Матрицы»
Кино
05:28
Исторические огрехи, попавшие в кинохиты
Кино
03:00
Лев Дуров приписал СССР пиратский флаг
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение