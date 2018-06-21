Саратовский театр оперы и балета не будут сносить

Сегодня на заседании комиссии региональной общественной палаты по культуре и сохранению историко-культурного наследия решался вопрос о дальнейшей судьбе театра оперы и балета.

По информации замминистра культуры региона Владимира Баркетова, в начале июня специалисты выкопали три шурфа с трех сторон от входной группы. Эксперты планируют заложить еще один шурф в районе оркестровой ямы. Подобного рода разведки помогут определить зону сопряжения старого и нового фундаментов.

«Сносить здание, однозначно, не нужно. Возможно, придется разобрать часть входной группы, но все будет воссоздано в том виде, в котором театр находится сейчас», — пояснил чиновник.

Глава профильного ведомства подчеркнул, что несущие конструкции здания будут выполнены из красного обожженного кирпича. Его положат на смену силикатному, который обладает меньшими прочностными характеристиками.

Смета будет утверждена по итогам экспертизы — в середине октября. Денежные средства на ремонт здания поступят из федерального и регионального бюджетов. По информации Баркетова, реконструкция театра займет два года. Между тем, осенью театр может продолжить свою работу в прежнем режиме.

«Возможно сезон начнется в самом театре, никто пока не сказал, что надо его покинуть», — резюмировал министр.

Напомним, в этом году Саратовский театр оперы и балета экстренно завершил свой сезон по причине запланированной экспертизы на предмет аварийности. Ранее глава региона сообщил, что грунтовые воды негативно влияют на состояние фундамента здания, из-за чего театр могут снести.

Фото: официальный сайт САТОБ