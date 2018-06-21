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Худрук Воронежского камерного театра проведет творческий вечер
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Худрук Воронежского камерного театра проведет творческий вечер 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
30 июня в 18:00 на большой сцене Воронежского камерного театра пройдет творческий вечер его художественного руководителя Михаила Бычкова.
Творческий вечер «Михаил Бычков — 30 лет в Воронеже! Что сделано?» — возможность заглянуть в прошлое и попытаться оценить масштаб проделанной работы.
«30 лет назад Михаил Бычков и представить не мог, что Воронеж станет для него столь важным городом, где он построит свой театр и организует известный на весь мир фестиваль», — говорят организаторы творческой встречи.
Вход будет осуществляться по приглашениям.
Напомним, Михаил Бычков — основатель, театральный режиссер и художественный руководитель Воронежского камерного театра с 1993 года. С 2011 года является основателем и художественным руководителем международного Платоновского фестиваля искусств.
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