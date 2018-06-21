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РИАМО разыграет в соцсетях билеты на «Кентервильское привидение» в Губернском театре
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РИАМО разыграет в соцсетях билеты на «Кентервильское привидение» в Губернском театре 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в соцсетях две пары билетов на спектакль «Кентервильское привидение» в Московском губернском театре.
«Дарим билеты в Губернский театр на мистическую комедию для детей и взрослых «Кентервильское привидение» (6+)! Играть в этом спектакле предлагается не только актерам, но и зрителям. А перед спектаклем проходит экскурсия по Кентервильскому замку. У нас есть две пары билетов на спектакль 30 июня», — говорится в сообщении группы «РИАМО в Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте».
Для участия в розыгрыше необходимо быть подписанным на «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост конкурсного сообщения. Победителей редакция определит случайным образом 28 июня.
При этом редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.
Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы.
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