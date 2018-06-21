Сотрудники больницы имени Вересаева из САО приняли участие в конкурсе на лучший медицинский костюм 

В канун Дня медицинского работника, состоялся II фестиваль «Медицина как искусство». На сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко солисты, хор и оркестр «Геликон-оперы» устроили настоящий праздник музыки и медицины.
Программа в этот день была насыщенной. Сначала в фойе театра прошел шутливый конкурс на «лучший современный многофункциональный костюм медицинского работника», в котором приняли участие сотрудники из 36 медучреждений Москвы. Костюмы для конкурса были придуманы и подготовлены самостоятельно. Выступление под джазовую музыку в исполнении пианиста Эльмара Сафаралиева превратилось в настоящее шоу.
Городскую больницу имени В. В. Вересаева представили сотрудники родильного дома: старшая акушерка отделения патологии беременных Юлия Васильева, врач акушер-гинеколог Роман Шаповалов и медбрат-анестезиолог Кирилл Лысов. Они демонстрировали костюм «Просто ангелы».
Затем гостей пригласили в зал, где Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова искренне поздравили медработников с профессиональным праздником.