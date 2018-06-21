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«Синтез традиции и авангарда»: Кто выступит на юбилейном фестивале искусств «Балтийские сезоны»
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«Синтез традиции и авангарда»: Кто выступит на юбилейном фестивале искусств «Балтийские сезоны» 

Tvoybro.com 46 минут назад
Фото: Tvoybro.com
Открывает «Балтийские сезоны» спектакль Московского театра мюзикла «РЕВЕРС», который произвёл фурор среди москвичей. В Светлогорске, на сцене «Янтарь холла», театралы заставят дрогнуть сердца и местных жителей: организаторы обещают сверхнасыщенное динамичное действо, которое не вписывается в рамки ни одного существующего театрального жанра. Режиссёры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина представят симбиоз театра, цирка и танца, а поможет им в этом легендарный хореограф, обладательница премии «Эмми» Дебра Браун. Молодая команда стираем границы между драматическим и физическим театром, для них не существует препятствий, физических ограничений и страхов.
На что обязательно стоит обратить внимание, так это на лучшую постановку проекта «Русский театр. Без границ» — спектакль по пьесе М. Булгакова «Зойкина квартира» Национального академического драматического театра им. М. Горького (Минск, Республика Беларусь). Режиссёры постановки выпускники ГИТИСа Павел Пронин и Анна Румянцева. Ребята смогли наполнить спектакль яркими художественными средствами, музыкой и тонким юмором. Всё это удачно переплетается с непростым сюжетом. Организаторы уверяют, что подобный современный взгляд на нетленную классику вызывает большой спрос у театралов.
В завершении фестиваля грандиозное джазовое шоу, главным участником которого станет звезда мировой сцены, народный артист России Денис Мацуев. Игра Дениса знакома тем, кто часто посещает видеотрансляции концертов в Калининградской областной филармонии. Виртуозное исполнение на рояле, джазовые импровизации, ритмы и гармонии, неожиданные дуэты и трио — всё это великолепие предстанет 30 ноября на сцене Театра эстрады «Янтарь Холл» в концерте «КЛАССИКА и ДЖАЗ»., Юбилейный фестиваль «Балтийские сезоны» пройдет с 6 октября по 30 ноября 2018 года в Калининграде и Светлогорске. Подробная программа тут., Билеты уже в продаже!,
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