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Глава Камчатки: новое здание театра кукол должно быть построено в 2020 году
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Глава Камчатки: новое здание театра кукол должно быть построено в 2020 году 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Новое здание Камчатского театра кукол должно быть сдано в эксплуатацию в 2020 году, заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, проинспектировавший строительство современного трехэтажного здания в Петропавловске, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сейчас театр находится в деревянном строении, что не отвечает современным требованиям противопожарной безопасности.
"Новое здание театра возводится с августа 2016 года. Работы первого этапа на площадке выполнены в полном объеме, а с января на строительную площадку зашел новый подрядчик, который занимается остеклением купола, устройством навесных фасадов и инженерных сетей", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на строительство объекта выделены более 1,6 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов, в том числе в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.
Губернатор региона также потребовал в кратчайшие сроки решить вопрос с подъездной дорогой к театру. Проверка во время выездного совещания показала, что мэрия Петропавловска не предусмотрела подъезд к театру кукол.
"Люди не должны ехать на спектакли мимо гаражей и по грунтовке. Дорогу нужно привести в нормативное состояние. Никаких затягиваний сроков быть не может. В 2020 году Камчатский театр кукол должен быть сдан", — цитирует пресс-служба Илюхина.
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