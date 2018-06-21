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Фестиваль театра развернется на Большой Новодмитровской
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Фестиваль театра развернется на Большой Новодмитровской 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Летний фестиваль «Трехэтажный театр» пройдет на территории дизайн-завода «Флакон». Гостей будут ждать 28 июня в пространстве «Куб». Перед зрителями выступят артисты Театра имени Алехандро Валенсио. — В программе — экспериментальные, документальные, экстремальные, сложнопонимаемые, минималистичные, крупномасштабные спектакли. Пять постановок различных жанров будут проходить одна за другой в течение всего дня, — сообщил представитель пресс-службы дизайн-завода. Фестиваль стартует в 13.00 и продлится до 22.00. Напомним, дизайн-завод «Флакон» находится по адресу ул. Большая Новодмитровская, д. 36. Вход свободный. (мю)
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