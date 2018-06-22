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РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА оперы Бенджамина Бриттена «Тайна семьи Уингрейв»!
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РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА оперы Бенджамина Бриттена «Тайна семьи Уингрейв»! 

Ревизор.ru 25 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Российскую премьеру оперы Бенджамина Бриттена «Оуэн Уингрейв» (в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац она будет идти под названием «Тайна семьи Уингрейв») готовят музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, режиссер Виктория Агаркова и художник Ирина Дерябина. Композитор написал эту оперу уже в конце жизни, в 1971 году, на либретто Мифанви Пайпер по рассказу Генри Джеймса. «Это история о смелом мальчике, не побоявшемся дать бой миру, который он категорически не принимает, миру, пропагандирующему войну и насилие, — рассказывает режиссер. — Перед нами возникает вопрос: что такое пацифизм? Трусость ли это, замаскированная под добродетель, или способ вырваться из круговорота насилия и жестокости? Не в силах человека изменить все человечество, но что он действительно может сделать, так это изменить себя». И, если вдуматься, неоднозначные проблемы противостояния обществу, выбора и отстаивания своего «Я», — это вопросы, волнующие не только подростково-юношескую аудиторию (которой в первую очередь адресован спектакль), но и актуальные для любого поколения. «Оуэн Уингрейв» Бриттена для отечественной публики — настоящая terra incognita: опера ни разу ранее не ставилась в России. Впрочем, и на Западе эта, предпоследняя опера Бриттена принадлежит к числу редкостей. Призывы к пацифизму сближают сочинение с написанным в эти же годы «Военным реквиемом». Однако, жанр «Оуэна Уингрейва» в некоторых источниках определяется как «телевизионная опера» из-за того, что партитура была создана специально для телетрансляции по каналу Би-Би-Си в 1971 году. Очевидны смысловые ассоциации с «Поворотом винта», а тематику оперы можно определить, как семейно-психологическую драму с элементами мистики.
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