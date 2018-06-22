Театр имени Натальи Сац впервые в России представит редкую оперу Бенджамина Бриттена

МОСКВА, 22 июня. / ТАСС /. Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац в пятницу представит первую постановку в России оперы Бенджамина Бриттена «Тайна семьи Уингрейв» (оригинальное название «Оуэн Уингрейв»). Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Оуэн Уингрейв" Бриттена для отечественной публики — настоящая terra incognita: опера ни разу ранее не ставилась в России, — подчеркнули в Театре им. Сац. — Впрочем, и на Западе эта предпоследняя опера Бриттена принадлежит к числу редкостей".

Российскую премьеру оперы готовят музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе , режиссер Виктория Агаркова и художник Ирина Дерябина.

"Это история о смелом мальчике, не побоявшемся дать бой миру, который он категорически не принимает, миру, пропагандирующему войну и насилие, — процитировали в пресс-службе слова Агарковой. — Перед нами возникает вопрос: что такое пацифизм? Трусость ли это, замаскированная под добродетель, или способ вырваться из круговорота насилия и жестокости? Не в силах человека изменить все человечество, но что он действительно может сделать, так это изменить себя".

В театре отметили, что неоднозначные проблемы противостояния обществу, выбора и отстаивания своего «Я» — это «вопросы, волнующие не только подростково-юношескую аудиторию, но актуальные для любого поколения».