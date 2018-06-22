Шура в «Главклубе», Вертинский на Тверской и Пол Окенфолд. Афиша на выходные

Певец Шура отметит концертом юбилей своего главного хита, в Россию едет Пол Окенфолд, а в «Станиславском» поставят кабаре о жизни Вертинского. Редакция портала Москва 24 — о лучших событиях уикенда.

Где: кинотеатры Москвы Когда: с 21 июня

Шура в «Главклубе» Легенда отечественного фрик-попа снова выходит на сцену. Поводом для выступления стал юбилей песни «Отшумели летние дожди», которому исполняется 20 лет. Этот и многие другие хиты Шуры ждут посетителей «Главклуба».

Где: ГлавClub Green Concert Когда: 23 июня, 20:00 Пол Окенфолд в «Главклубе» Один из самых прославленных диджеев мира, звезда транса Пол Окенфолд едет в Москву. С начала 90-х он уверенно занимает позицию законодателя стиля в мире клубной электроники. Компанию ему в этот субботний вечер составят Alexey Sonar, Fonarev, Michael Demos & Miss YoYo.

Где: ГлавClub Green Concert Когда: 23 июня, 23:00 "Электрокабаре. Вертинский на Тверской" Психоделическая постановка «Кабаре безумного Пьеро», посвященная Александру Вертинскому . Главный декадент русской сцены был современником Первой и Второй мировых войн, наблюдал Октябрьскую революцию и другие глобальные потрясения, жил в эмиграции, но вернулся в сталинскую Россию, чтобы выступать перед солдатами на фронте. Неординарная жизнь и творчество артиста легли в основу музыкального спектакля, который пройдет в «Станиславском».

Где: Электротеатр «Станиславский» Когда: 23 июня, 20:00 "Сказки Пушкина" в Театре Наций Американский авангардист Роберт Уилсон впервые представит в Москве спектакль, написанный в соавторстве с группой CocoRosie. Готовя постановку, Уилсон внимательно изучил не только наследие Пушкина, но и русский фольклор, а также традицию иллюстрирования сказок. Все это позволило создать сложный и удивительный визуальный ряд.

В основу спектакля легли сюжеты сказок «О царе Салтане, „О попе и работнике его Балде“ и „О медведихе“. Роль Пушкина исполняет Евгений Миронов

Где: Театр Наций Когда: 23-24 июня, 13:00, 18:00 »Снеговик" в Театре Образцова Кукольный спектакль по мотив сказки Ганса Христиана Андерсона. Это трогательная история любви Снеговика и Печки с ожидаемо грустным концом. Постановка принесла своим создателям сразу две премии «Золотая маска».

Анастасия Кадрулева и Где: Театр кукол им. Образцова Когда: 23 июня, 16:00 "Медея" и Equus в Центре им. Мейерхольда Хореографы Кирилл Симонов Артем Игнатьев подготовили сразу два одноактных балета. «Медея» — классическая история жестокой мести обманутой женщины. Жестами и пластикой тела исполнители передают греческую трагедию о возмездии и роке.

Equus ("Лошадь") — спектакль-размышление о самой природе балета. Его название отсылает к выражению «лошадиный труд танцовщика». Equus доказывает зрителю, что это вовсе не преувеличение.

Где: 23 июня, 20:00 Когда: Центр им. Мейерхольда

Просмотр и анализ работ танцовщицы Ла Рибо Испанская танцовщица Мария Ла Рибо известна своими постановками, исследующими женское тело и идеи феминизма. В Центре современного танца ЦЕХ состоится показ ключевых работ хореографа с последующим обсуждением.

"Ла Рибо определяет сферу охвата своего искусства как стык между перформансом, танцем и визуальными искусствами. Интересно, что она одинаково относится как к музейному, так и к сценическому пространству, и ее работы были представлены и там, и там", — рассказывает модератор встречи Александра Долгова

Где: Центр современного танца ЦЕХ Когда: 24 июня, 19:00