Артисты Театра Вахтангова закрыли сезон уличным праздником на Арбате

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова устроил в пятницу уличный праздник на Арбате по случаю закрытия очередного, 97-го сезона. Тематику вечера определила дата — 22 июня — день начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

Пролог

"Наш праздник совпал с великой и трагической датой — 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война", — объявили ведущие концерта Марина Есипенко Кирилл Рубцов . И на импровизированных подмостках перед входом в театр появились молодые вахтанговцы, в исполнении которых прозвучали песни военных лет «Жди меня», «Скромненький синий платочек», «Путь-дорожка фронтовая». Пели вместе с уличным хором под аккомпанемент театрального оркестра и аплодисменты зрителей.

Публики собралось много. Уличные концерты по случаю закрытия сезона Театр Вахтангова проводит уже девятый год подряд, и это стало хорошей традицией.

"Здравствуй, Арбат", — провозгласил появившийся на сцене народный артист СССР Василий Лановой . «Я уже 61 год работаю в Вахтанговском театре, поэтому могу называть эту улицу родной», — отметил актер, напомнив, что три с половиной года провел в оккупации в Виннице и видел войну в лицо. Лановой читал стихи о войне, а потом исполнил песню из фильма «Офицеры», которому, как сказал артист, в этом году исполнилось 47 лет.

Театральный праздник

После пронзительного пролога перешли к делам театральным. Напомнили, что в этом году Вахтанговский театр открыл новую сцену, шестую по счету, которую назвали Симоновской в честь династии театральных режиссеров Рубена Евгения Симоновых . Поблагодарили тандем худрука Римаса Туминаса и директора Кирилла Крока. Последний выступил в непривычном амплуа — исполнил куплеты директора театра из аншлагового спектакля «Мадемуазель Нитуш».