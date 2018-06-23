Артисты Театра Вахтангова закрыли сезон уличным праздником на Арбате 

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова устроил в пятницу уличный праздник на Арбате по случаю закрытия очередного, 97-го сезона. Тематику вечера определила дата — 22 июня — день начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.
Пролог
"Наш праздник совпал с великой и трагической датой — 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война", — объявили ведущие концерта Марина Есипенко и Кирилл Рубцов. И на импровизированных подмостках перед входом в театр появились молодые вахтанговцы, в исполнении которых прозвучали песни военных лет «Жди меня», «Скромненький синий платочек», «Путь-дорожка фронтовая». Пели вместе с уличным хором под аккомпанемент театрального оркестра и аплодисменты зрителей.
Публики собралось много. Уличные концерты по случаю закрытия сезона Театр Вахтангова проводит уже девятый год подряд, и это стало хорошей традицией.
"Здравствуй, Арбат", — провозгласил появившийся на сцене народный артист СССР Василий Лановой. «Я уже 61 год работаю в Вахтанговском театре, поэтому могу называть эту улицу родной», — отметил актер, напомнив, что три с половиной года провел в оккупации в Виннице и видел войну в лицо. Лановой читал стихи о войне, а потом исполнил песню из фильма «Офицеры», которому, как сказал артист, в этом году исполнилось 47 лет.
Музыкальные номера также представили публике вахтанговцы Ольга Тумайкина, Юлия Рутберг, Александр Олешко.
Театральный праздник
После пронзительного пролога перешли к делам театральным. Напомнили, что в этом году Вахтанговский театр открыл новую сцену, шестую по счету, которую назвали Симоновской в честь династии театральных режиссеров Рубена и Евгения Симоновых. Поблагодарили тандем худрука Римаса Туминаса и директора Кирилла Крока. Последний выступил в непривычном амплуа — исполнил куплеты директора театра из аншлагового спектакля «Мадемуазель Нитуш».
Представили и участников нового спектакля, премьерой которого 15 сентября откроется 98-й сезон Театра Вахтангова. Это будет «Фальшивая нота» в постановке Римаса Туминаса, исполнителями ролей выступят народные артисты России Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов, который признался, что в свое время не был принят в Щукинское училище по причине «отсутствия юмора и темперамента». «Теперь, спустя 55 лет, мечта сыграть в Вахтанговском театре, похоже, начинает сбываться», — сказал Хазанов.
В это время в зале закончился последний спектакль 97-го сезона — «Царь Эдип» в постановке Римаса Туминаса, и занятые в нем Людмила Максакова, Евгений Князев, Виктор Добронравов, Эльдар Трамов, Максим Севриновский, Артур Иванов, Валерий Ушаков, Екатерина Симонова, а также участники Хора — артисты Национального театра Греции — присоединились к уличному празднику, который завершился овацией уличной толпы и красочным фейерверком.