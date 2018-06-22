Театр имени Вахтангова закроет 97-й сезон уличным праздником на Арбате

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова закроет в пятницу свой 97-й сезон уличным праздником на Арбате. Концерт, в котором примут участие вахтанговцы всех поколений — от корифеев труппы до студийцев, состоится при любой погоде и начнется в 20:00 мск, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина

Собеседница агентства напомнила, что традиция закрывать сезон концертом на Арбате родилась девять лет назад. Ее инициатором стал художественный руководитель театра Римас Туминас , идея была поддержана артистами всех поколений.

"В этом году закрытие сезона Вахтанговского театра пришлось на 22 июня — день начала Великой Отечественной войны, что не могло не отразиться на тематике уличного действа, в котором прозвучат стихи и песни героических военных лет, " — отметила Кузьмина.

Она уточнила, что одновременно на основной сцене театра будет идти последний спектакль сезона — трагедия Софокла «Царь Эдип» в постановке Римаса Туминаса. По окончании спектакля занятые в нем актеры-вахтанговцы, а также участники Хора — артисты Национального театра Греции — присоединятся к уличному празднику, который завершится в 23:00 мск грандиозным фейерверком.