Райкин «сдал жетон худрука на вешалку»

Художественный руководитель «Сатирикона» на пресс-конференции в НСН рассказал, что у театра уже был удачный опыт сотрудничества с Егором Перегудовым и его решили продолжить.

«Мы довольно долго искали материал. Что-то Егор предлагал, что-то я предлагал. Хотелось, чтобы это было что-то совершенно другое, по отношению к шмелёвской повести (спектакль «Человек из ресторана» в постановке Е. Перегудова — ред.). Даже по самому материалу, чтобы это была не повесть, а пьеса. По возможности игровая, где можно было актерам играть не что-то близкое к себе, а какие-то образы, которые провоцировали бы на какое-то лицедейство», — рассказал Константин Райкин.

Егор Перегудов предложил «Дон Жуана», которого Константин Аркадиевич, по его признанию, давно любил и восхищался.

Надо сказать, что такие веселые и добрые пресс-конференции и такой позитив, исходящий от участников, встречается не часто. Но как заверили и сами её участники, в такой же атмосфере проходят и все репетиции. Что получится, пока судить никто не берётся. До премьеры еще есть время и сейчас, по словам Егора Перегудова, на репетициях царит радостный и безответственный период.

«Спектакль возникает в упорных репетициях, которые настолько прекрасны, что пока не хочется, чтобы спектакль возникал. Хочется, чтобы продолжали репетиции, потому что это Мольер, это замечательные артисты», — с улыбкой заметил Егор Перегудов. При этом он добавил, что на эту встречу с журналистами пожаловало лишь «ударное ядро» труппы, так как остальные заняты.

Режиссёр надеется, что удовольствие от репетиций получают и артисты, хотя «им ещё играть потом». Под хитрое хихиканье худрука театра Константина Райкина рассказал Перегудов и о сложностях, с которыми приходится сталкиваться артистам.

satirikon.ru/Александр Иванишин

«Нужно выучить весь текст. Запомнить сложный психологический рисунок, завязанный с игровыми структурами, который предлагает режиссер», — улыбаясь, пояснил он, живо отреагировав на подсказку Тимофея Трибунцева о психологии.

По его словам, у спектакля будет очень необычное пространство, созданное сценографом Владимиром Арефьевым . Отказавшись открывать все секреты, Егор Перегудов все-таки приоткрыл завесу тайны.

«Это пространство для Мольера, для игрового театра непривычно и необычно. Это монументальная, практически оперная декорация, которую мы должны насытить игрой, жизнью и психологией», — заинтриговал он ещё больше журналистов.

Тимофей же Трибунцев радостно сообщил всем, что «актёры работают, слава Богу». По мнению создателей спектакля, и для режиссёров, и для актеров соприкосновение с Мольером — это большое счастье, хотя, по словам Егора Перегудова, есть и свои сложности.

«Драматургия Мольера связана с эпохой. Как сделать так, чтобы это звучало современно, при этом, не перенося это буквально в другую эпоху или наше время? Как, не переписывая кардинально пьесу или насыщая ее другими смыслами, приблизить Мольера к нам? Вот собственно, чем мы и занимаемся», — поделился ещё некоторыми секретами режиссер.

Он также отметил, что «Дон Жуан» — это одна из немногих пьес Мольера, написанная в прозе. Из всех версий, почему так случилось, Егору Перегудову нравится версия — «чтобы артисты могли импровизировать».

satirikon.ru/Александр Иванишин

«Мы этим активно пользуемся. У нас возникают прекрасные импровизации. Мы их записываем, вносим в ткань спектакля. Это помогает нам постичь Мольера», — считает он.

Константин Райкин не скрывал удовольствия от того, что ему оказалась уготована роль слуги Сганареля.

«Это замечательная роль. И для меня очень желанная, потому что я вообще очень хотел в Мольере сыграть», — рассказал он. При этом с печалью констатировал, что играл в пьесе Мольера когда-то очень давно.

«Эту роль играл сам Мольер. Он писал её для себя. А когда Егор предложил, чтобы Тимофей играл Дон Жуана, мне это понравилось с удвоенной силой, потому что это очень любопытный вариант. Захотелось поставить коллегу в неловкое положение», — пошутил он, добавив, что очень любит Трибунцева.

После чего Константин Аркадьевич с азартом заметил, что «на таких ролях артисту приходится крутиться». Смеясь, он заметил и то, что главная роль как раз у него, а у Трибунцева — заглавная: «Заглавный тот, кто упоминается в заглавии. То есть — венец всего живущего». Кстати, «венец» почти всю пресс-конференцию скромно молчал и улыбался, лишь изредка подавая реплики.

satirikon.ru/Александр Иванишин

Зато характеристику скромнику Трибунцеву дал его партнер Райкин — прозвучало это не без доброй зависти.

«Этот человек обладает таким бесстрашием во время репетиций. Он совершенно непотопляемый артист. Это вызывает сольеристические чувства у меня, например. Иногда хочется его травануть: если не на жизнь посягнуть, то на здоровье. Чтобы он не был таким здоровым и активным», — заявил он под хохот Трибунцева.

При этом Райкин заметил, что таких ролей у Тимофея еще не было и это важный этап в его актёрской жизни. По мнению худрука театра, это одна из лучших ролей мирового репертуара, о которой можно только мечтать.

«При его таких нестереотипных размерах: он, все-таки, у нас такой небольшой, сувенирный вариант», — намекнул с улыбкой Райкин на внешность Трибунцева, далекую от героя-любовника.

Себя Райкин считает очень послушным артистом: «Я сдаю жетон (худрука — ред.) на вешалку».

Радость ему доставила и возможность вновь стать партнёром своих коллег, с которыми он вместе играл в последний раз 12 лет назад в «Короле Лире».

«Я за это время лицезрею их в текущем репертуаре и работах, которые смотрю из зала. Но вот давно не партнерствовали», — посетовал он. И огромное наслаждение от того, как они выросли, худрук, по его словам, получает.

Константин Райкин также отметил, что получает удовольствие от репетиций, но результат никто не может гарантировать.

«Хорошо проходящая репетиция — не гарантия успеха», — заметил он.

Пообещал Константин Райкин и сюрпризы для зрителей, ради которых и стоит посмотреть спектакль. Правда, взгрустнул, что козы, на которую он рассчитывал, не будет из-за особенностей сценического покрытия, а бегемота он опрометчиво запретил с самого начала.