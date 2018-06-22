Заслуженная артистка РФ появилась в хабаровской драме 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в области театрального искусства актрисе Хабаровского краевого театра драмы Анжелике Мельничук присвоено звание «Заслуженная артистка РФ», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Анжелика Мельничук служит хабаровской драме уже более четверти века. Она — актриса широкого диапазона, обладающая яркой и своеобразной индивидуальностью. Коллеги отмечают, что Анжелика может быть мягкой и лиричной, гротесковой и буффонадной, обаятельной и страстной, но при этом всегда убедительной. Зрители хорошо помнят Мельничук по таким спектаклям, как «Дорогая Памела», «Женитьба Фигаро», «Тектоника чувств», «Леди на день», «Яма», «В омуте любви» и многих других. Десять лет назад она выступила в роли режиссёра, поставив сказку «Волшебник Изумрудного города», которая до сих популярна среди детворы и их родителей.
— Анжела — большой молодец, — говорит о Мельничук её давний партнёр и однокурсник Дмитрий Кишко. — Однажды по случаю небольшой даты мы с ней вдвоём поставили спектакль «Крутится, вертится…». Идея понравилась, было интересно. Вообще, с Анжелой всегда работать легко.
Кстати, ещё одна актриса Хабаровского краевого театра драмы Людмила Романенко за многолетний труд награждена почетной грамотой Президента РФ. Отметим, что почетные звания на российском уровне артистам Хабаровского края не присваивали целых 12 лет. Последний раз — в 2006 году. Тогда актёр хабаровской драмы Сергей Лычёв и актриса музыкального театра Татьяна Маслакова стали народными артистами России.