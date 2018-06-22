Заслуженная артистка РФ появилась в хабаровской драме

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в области театрального искусства актрисе Хабаровского краевого театра драмы Анжелике Мельничук присвоено звание «Заслуженная артистка РФ», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Анжелика Мельничук служит хабаровской драме уже более четверти века. Она — актриса широкого диапазона, обладающая яркой и своеобразной индивидуальностью. Коллеги отмечают, что Анжелика может быть мягкой и лиричной, гротесковой и буффонадной, обаятельной и страстной, но при этом всегда убедительной. Зрители хорошо помнят Мельничук по таким спектаклям, как «Дорогая Памела», «Женитьба Фигаро», «Тектоника чувств», «Леди на день», «Яма», «В омуте любви» и многих других. Десять лет назад она выступила в роли режиссёра, поставив сказку «Волшебник Изумрудного города», которая до сих популярна среди детворы и их родителей.

— Анжела — большой молодец, — говорит о Мельничук её давний партнёр и однокурсник Дмитрий Кишко. — Однажды по случаю небольшой даты мы с ней вдвоём поставили спектакль «Крутится, вертится…». Идея понравилась, было интересно. Вообще, с Анжелой всегда работать легко.