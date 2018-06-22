13 идей для выходных в Тюмени: запускаем стратостат, смотрим на роботов, идем на хип-хоп-драму про соседей

Спектакль «Стасик, играй!» покажут в тюменском драмтеатре

Пришла пора определяться с планами на выходные. Куда пойти, если погода подвела? Афиша 72.ru подскажет, что делать. Мы собрали самые интересные события предстоящего уик-энда: концерты, выставки, кинопоказы и фестивали. Выбирайте, есть много интересного!

22 июня, пятница

Кино «8 подруг Оушена» (16+)

Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни. Она точно знает, что для него потребуется, — команда лучших в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду уникальных специалистов. Их цель — неотразимые 150 миллионов долларов в бриллиантах — в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее внимание на главном событии года — бале в Метрополитен-музее.

Женская версия лучшей истории ограбления.

Открытие выставки фотографий «Живая победа» (6+)

В малом зале Тюменского драматического театра состоится презентация уникального проекта «Живая победа. История войны в лицах». Это фотопроект, посвященный историям людей и семей в годы Великой Отечественной войны. Авторы реконструировали фотографии 40-х годов ХХ века из семейных альбомов и музейных архивов. Профессиональные гримеры и реквизиторы воссоздавали атмосферу исторических снимков. Фотографы переснимали их на камеру ФКД. А журналисты записывали историю героев фотографии, как они жили, сражались, работали, ждали и верили во время войны.

Когда: 22 июня, 17:00. Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр. Вход свободный.

Сюжетно-ролевая игра «Петровский бал» (16+)

Стать частью эпохи, побывать на балу Петра I, сыграть роль участника приёма — всё это возможно в Историческом парке! Действие происходят на приёме Петра Великого. Каждому участнику предстоит перевоплотиться в настоящего персонажа петровской эпохи и достичь поставленных перед ним задач, но игроки должны поспешить проявить все свои лучшие качества и навыки, ведь с последним ударом курантов миссия будет провалена!

Когда: 22 июня, 18:30. Где: Орджоникидзе, 47, Исторический парк. Цена участия: 350 рублей. Бронирование: 8 (3452) 68-11-11.

Другие события пятницы найдете в афише «Пять вечеров».

23 июня, суббота

Выставка-ярмарка «Рукодельный дворик» (0+)

В ЖК «Плеханово» пройдет благотворительная ярмарка для помощи ребенку, нуждающемуся в срочном лечении. Льву Долгушину всего восемь месяцев, но он серьезно болен: лимфатическая опухоль в области шеи. Чтобы помочь малышу, жители ЖК «Плеханово» организуют рукодельную ярмарку. Еда, хендмейд-мыло, украшения и многое другое. Сделайте приятное себе и полезное другим.

Когда: 23 июня, 12:00. Где: ЖК «Плеханово». Вход свободный.

Спектакль «Мирандолина» (16+)

«Мирандолина» — классическая итальянская комедия. Бурные события разворачиваются в заурядной гостинице, хозяйка которой — прекрасная Мирандолина — сражает гостей и постояльцев своей красотой. Да вот беда, никому из потенциальных избранников не удается добиться расположения прекрасной трактирщицы, пока на пороге не появляется знатный кавалер. Спектакль способен подарить праздник, который останется в душе на долгое время. А главное — после просмотра каждый зритель поймет, что «всё, что нам нужно — это любовь!»

Когда: 23 июня, 18:00. Где: Республики, 129, Драматический театр. Цена билета: 160–1000 рублей.

Кинопоказ «Полночь в Париже» (16+)

В Fabric Bar продолжается серия показов фильмов Вуди Аллена. На этот раз предлагают посмотреть прелестную кинокартину «Полночь в Париже» — о том, как обманчивы могут быть романтические ожидания, и о том, как всё в мире относительно. С великолепной Марийон Котийяр в главной роли.

Когда: 23 июня, 20:00. Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar. Цена билета: 200 рублей (депозит в баре).

Вечеринка Why Not (18+)

Электронная музыка и рэп. В лайнапе пять диджеев: Lamrck, Seksykisa, Conflict, Vadim Kodzaev, Sick Shoota. Сегодня в клубе будут танцы!

Когда: 23 июня, 22:00. Где: Осипенко, 81, «Дом Печати». Цена билета: 250 рублей. Бесплатно — с репостом мероприятия.

Вечеринка NU DISCO VOL. 13 (18+)

Еще одна вечеринка в этот вечер пройдет в «Еде». За пультом, как всегда, DJ Skin и DJ Ready. Блестящая, режущая глаз яркостью цветов одежда, разноцветные лампочки, зеркальные шары, неоновые вспышки — почувствуйте атмосферу классического диско.

Когда: 23 июня, 22:00. Где: Кирова, 26, бар «Еда». Вход свободный.

23–24 июня, суббота-воскресенье

Хип-хоп-драма «Соседи» (6+)

В «Космосе» продолжается премьера спектакля, основанного на хип-хоп-хореографии. Спектакль про свободу и её понимание разными людьми.

Когда: 23–24 июня, 18:00, 20:00. Где: Республики, 165а, МТЦ «Космос». Цена билета: 350 рублей.

24 июня, воскресенье

Мастер-класс «Вязание интерьерных корзин» (16+)

Интерьерные корзинки отлично подойдут для любого дома. В них можно хранить практически всё что угодно: косметику, ватные палочки и диски, капсулы кофе и многое другое. Почувствуйте себя дизайнером собственного интерьера, а опытный мастер подскажет, как это сделать.

Когда: 24 июня, 14:00. Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол». Цена участия: 800 рублей.

Спектакль «Стасик, играй!» (12+)

Лирическая, добрая и светлая сказка для взрослых, наполненная всеми любимыми песнями и искрометными шутками, где молодому поколению зрителей представится удивительная возможность окунуться в замечательную пору влюбленности их родителей.

Сюжет незамысловат — стоит где-то, в каком-то городе, старый дом, который вот-вот должны расселить, и живут в нем прекрасные люди, которые никак не хотят расставаться друг с другом и самоотверженно отстаивают свой дом от сноса. Спектакль напомнит вам любимые советские кинофильмы.

Когда: 24 июня, 18:00. Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр. Цена билета: 160 — 1000 рублей.

Фестиваль Geek Fest (6+)

Фестиваль, демонстрирующий потенциал научной мысли. Научно-просветительские лекции, гонки дронов, запуск стратостата, демонстрация роботов, показ научно-популярного кино под открытым небом, научный лабиринт, интеллектуальные игры. Кроме того, здесь будет фотозона, мастер-классы, игры. Будет интересно всем, хоть вам шесть, хоть 86 лет.

Когда: 24 июня, 15:00. Где: Республики, 142, площадь у Технопарка. Вход свободный.

Анастасия Русанова и Квартет Славы Токарева (16+)

Традиционный квартет с гитарой, контрабасом, ударными и саксофоном. Чудесная вокалистка Анастасия Русанова. И полуторачасовая программа, под завязку напичканная джазовыми хитами разных мастей и эпох. Музыка этого коллектива напоминает жизнерадостную пеструю картину, написанную яркими красками и словно вышедшую из-под пера импрессиониста. Исполнят новую программу — набор джазовых стандартов из 50-х и 60-х годов прошлого века, композиции мастеров джаза.

Когда: 24 июня, 19:00. Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar. Цена билета: 250–350 рублей.