Оренбурженка заняла второе место в международном конкурсе вокалистов

Оренбурженка Мария Буйносова заняла второе место в VII Международном конкурсе вокалистов имени Бюль-Бюля, посвященном 120-летию азербайджанского оперного певца.

Выпускница Оренбургского института искусств им. Л. и М. Ростроповичей оказалась одной из лучших среди 300 исполнителей из 9 стран мира. Участникам конкурса нужно было исполнить классические арии и произведения азербайджанских композиторов на языке оригинала, сообщает пресс-служба минкульта области. Кстати, Гран-при завоевала певица из Турции.

Сейчас Мария солирует в Московском театре «Новая опера» им. Е. В. Колобова.

«Спела свои любимые арии, вкусила морской воздух, и сохраню в своём сердце и памяти невероятное тепло бакинской публики! Спасибо волшебный, красивейший город», — рассказывает в соцсетях девушка.