Тропическая вечеринка, матч сборной России на фан-фесте и симфорок: семь вечером в Ростове

На фан-фест может прийти любой желающий, паспорт болельщика для этого не нужен

В ближайшие семь дней в Ростове пройдет много интересных событий: концерт «Приключения электроников» и Аниты Цой на Театральной площади, трансляция футбольных матчей на фестивале болельщиков, тропическая вечеринка. Подробнее — в афише.

Пятница, 22 июня

Фестиваль болельщиков (0+)

На Театральной площади будут выступать известные музыканты и диджеи

В пятницу площадка фестиваля болельщиков откроется в 13:00. Болельщикам покажут трансляции трех матчей, а в перерывах на сцене выступят диджеи и музыканты.

13.00 — DJ POLEX / DJ NOVAK 15.00 — Бразилия — Коста-Рика 17.00 — Эмилия бэнд 18.00 — Нигерия — Исландия 20.00 — Приключения электроников 21.00 — Сербия — Швейцария

Где: Театральная площадь.

Когда: с 13:00.

Вход свободный.

Развлечения в парке Левобережном (0+)

Парк Левобережный пользуется большой популярностью у туристов

В новом парке на левом берегу на главной сцене каждый день проводят концерты и шоу. Вот на что ростовчане и гости города смогут посмотреть в пятницу:

10.00 — 11.00 — Спортивно-развальная программа «Разминка» с Марией Банк 11.00 — 12.00 — Концертная программа Цирка «Вдохновение» 12.00–17.00 — Фоновая музыка и трансляция видеофильмов «О городе Ростове-на-Дону» 17.00 — 18.15 — Зерноградский народный хор «Вольный Дон» 18.15— 20.00 — Концертная программа «Звёзды Ростова» 20.00–22.00 — Концертная программа Тони Джи, Моны и Ди-джея Климова

Где: парк Левобережный.

Когда: с 10:00.

Вход свободный.

Киноклуб «Время романтических историй». «Прогулки с Бродским » (0+)

Фильм, который в пятницу погажут в ДГПБ, снят в Венеции, куда специально для съёмок приехали два друга-поэта — Иосиф Бродский и Евгений Рейн . Они прогуливаются по набережным, сидят в кафе, разговаривая о поэзии, о языке, о Венеции, о России, о будущем, о кошках, читают свои стихи.

Где: Пушкинская, 175А, ДГПБ, Литературная гостиная.

Когда: 17:00.

Вход свободный.

Суббота, 23 июня

Фестиваль болельщиков (0+)

В этот день на поле «Ростов-Арены» встретятся команды Мексики и Южной Кореи. Те, кто не смог купить билеты, смогут посмотреть матч на фестивале болельщиков. Напоминаем, вход на фан-фест свободный, паспорт болельщика не требуется.

События субботы на фан-фесте:

13.00 — Региональный колорит и народные ансамбли 14.00 — Мексиканское шоу 15.00 — Бельгия — Тунис 17.00 — Корейское шоу 18.00 — Корейская Республика — Мексика 20.00 — DJ POLEX 21.00 — Германия — Швеция

Где: Театральная площадь.

Когда: с 13:00.

Вход свободный.

Воскресенье, 24 июня

Тропическая вечеринка в «Циферблате» (0+)

Не забудьте надеть гавайские рубашки!

Всех, кто устал от трудовых будней и чья душа требует экзотики, приглашают на вечеринку в латино-американском стиле. Всех желающих научат изготовлять мексиканские игрушки, пригласят на чайную церемонию, угостят лимонадами, смузи и мороженым. А на экране покажут мультфильм «Книга жизни».

Где: Соколова, 46.

Когда: 14:00.

Стоимость: 180 рублей/час (максимальный чек 480 рублей).

Фестиваль болельщиков (0+)

В воскресенье на сцене ростовского фестиваля болельщиков выступит Анита Цой, а на большом экране покажут три матча ЧМ-2018.

13.00 — DJ Valentina 14.00 — Кавер-группа Maxwell (Женский состав) 15.00 — Англия — Панама 17.00 — Rostov beauty show 18.00 — Япония — Сенегал 20.00 — Анита Цой 21.00 — Польша — Колумбия

Где: Театральная площадь.

Когда: с 13:00.

Вход свободный.

Опера «Князь Игорь» (12+)

Оперу покажут в Ростовском государственном музыкальном театре

Легендарные страницы истории русского народа, бессмертная история о чести, мужестве и духовной силе, опера «Князь Игорь» — на сцене Ростовского музыкального театра. Кстати, если у вас есть паспорт болельщика, сходить в театр вы сможете бесплатно.

Где: ул. Большая Садовая, 134.

Когда: 18:00.

Стоимость: 400 рублей.

«Сушка» — акция по обмену фотографиями (0+)

Устроить собственную выставку может любой желающий

Проект «Сушка» — формат живой выставки, где участники самостоятельно вывешивают свои снимки на растянутых веревках с помощью бельевых прищепок. Впервые она прошла в Санкт-Петербурге в 2010 году, и каждый год становится все популярнее. На мероприятии фотографы могут устроить собственные выставки и взять с собой на память снимки, сделанные другими участниками акции.

Где: ул. Суворова, 52.

Когда: 12:00-15:00.

Вход и участие бесплатное.

Понедельник, 25 июня

Симфорок в музыкальном театре (12+)

В программе — культовые хиты легендарных рок-групп: Queen, Deep Purple, Scorpions, Kiss, Aerosmith и многих других, которые исполнит симфонический оркестр Ростовского музыкального театра.

Где: ул. Большая Садовая, 134.

Когда: 19:00.

Стоимость: от 650 рублей.

Фестиваль болельщиков (0+)

На Театральной площади покажут трансляцию матча Россия-Уругвай

В этот день сборная России сыграет третий матч группового этапа против Уругвая. Игру покажут на большом экране фан-зоны.

Программа понедельника:

15.00 — DJ Vndy Vndy 16.00 — Группа «Очень красивые» 17.00 — Уругвай — Россия / Сауд Аравия — Египет 19.00 — Группа «ЖАРА» 20.00 — BOGACHI 21.00 — Иран — Португалия / Испания — Марокко.

Где: Театральная площадь.

Когда: с 13:00.

Вход свободный.

Вторник, 26 июня

Фестиваль болельщиков (0+)

Во вторник мероприятия фестиваля болельщиков начнутся в 15:00.

15.00 — Оркестр духовых инструментов 16.00 — Региональный колорит и народные ансамбли 17.00 — Дания — Франция / Австралия — Перу 19.00 — DJ Miller 21.00 — Нигерия — Аргентина / Исландия — Хорватия

Где: Театральная площадь.

Когда: с 13:00.

Вход свободный.

Среда, 27 июня

«Футбольная ночь» в донских музеях (0+)

В среду в донских музеях проведут ночь футбола. Площадки будут работать с 18 до 23 часов. Программу для любителей спорта подготовили музеи Ростова, Новочеркасска, Азова, Таганрога и станицы Старочеркасской. В программе мероприятий — знакомство с историей донского футбола и интересные конкурсы.

Список музеев, в которых пройдет «Футбольная ночь»:

— Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник (г. Азов, ул. Московская, 38/40);— Новочеркасский музей истории донского казачества (г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 5А);— Ростовский областной музей краеведения (ул. Большая Садовая, 79);— Ростовский областной музей изобразительных искусств (пер. Чехова, 60);— Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник (Аксайский район, ст. Старочеркасская, ул. Советская, 24);— Таганрогский художественный музей (г. Таганрог, ул. Александровская, 56);— Археологический музей-заповедник «Танаис» (Мясниковский район, хутор Недвиговка);— Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник (г. Таганрог, ул. Октябрьская, 9; ул. Александровская, 100; ул. Чехова, 69);— «Шолохов-центр» (Большая Садовая ул., 125/69).

Фестиваль болельщиков (0+)

На сцене фестиваля — лучшие музыканты и диджеи

В среду заключительный матчи группового этапа проведут Германия и Корея, Сербия и Бразилия, Мексика и Швеция, Швейцария и Коста-Рика.

15.00 — DJ Archi 17.00 — Корея — Германия / Мексика — Швеция 19.00 — Rostov dance battle show + football freestyle 21.00 — Сербия — Бразилия / Швейцария — Коста-Рика

Где: Театральная площадь.

Когда: с 13:00.

Вход свободный.

Четверг, 28 июня

Фестиваль болельщиков (0+)

В четверг в фан-зоне покажут четыре заключительных матча группового этапа ЧМ-2018.

15.00 — кинофестиваль под открытым небом 17.00 — Япония — Польша / Сенегал — Колумбия 19.00 — кинофестиваль под открытым небом 21.00 — Англия — Бельгия / Панама — Тунис

Где: Театральная площадь.

Когда: с 13:00.

Вход свободный.

Кинопремьеры четверга

Распрекрасный принц (6+)

Новый мультфильм от создателей «Шрека»

О прекрасном принце мечтает каждая, что уж говорить о Распрекрасном. Свой необычный дар принц получил еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки, но плата за это — праведный гнев мужчин. Но близится день рождения принца, и дар вот-вот обернется проклятьем. У главного героя остается совсем немного времени, чтобы все исправить.

Во власти стихии (16+)

Главные герои отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Но неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии.

Убийца 2. Против всех (18+)

Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокаратели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь объединиться с не самым надежным напарником — Алехандро.