Тропическая вечеринка, матч сборной России на фан-фесте и симфорок: семь вечером в Ростове 

На фан-фест может прийти любой желающий, паспорт болельщика для этого не нужен
В ближайшие семь дней в Ростове пройдет много интересных событий: концерт «Приключения электроников» и Аниты Цой на Театральной площади, трансляция футбольных матчей на фестивале болельщиков, тропическая вечеринка. Подробнее — в афише.
Пятница, 22 июня
Фестиваль болельщиков (0+)
На Театральной площади будут выступать известные музыканты и диджеи
В пятницу площадка фестиваля болельщиков откроется в 13:00. Болельщикам покажут трансляции трех матчей, а в перерывах на сцене выступят диджеи и музыканты.
13.00 — DJ POLEX / DJ NOVAK 15.00 — Бразилия — Коста-Рика 17.00 — Эмилия бэнд 18.00 — Нигерия — Исландия 20.00 — Приключения электроников 21.00 — Сербия — Швейцария
Где: Театральная площадь.
Когда: с 13:00.
Вход свободный.
Развлечения в парке Левобережном (0+)
Парк Левобережный пользуется большой популярностью у туристов
В новом парке на левом берегу на главной сцене каждый день проводят концерты и шоу. Вот на что ростовчане и гости города смогут посмотреть в пятницу:
10.00 — 11.00 — Спортивно-развальная программа «Разминка» с Марией Банк 11.00 — 12.00 — Концертная программа Цирка «Вдохновение» 12.00–17.00 — Фоновая музыка и трансляция видеофильмов «О городе Ростове-на-Дону» 17.00 — 18.15 — Зерноградский народный хор «Вольный Дон» 18.15— 20.00 — Концертная программа «Звёзды Ростова» 20.00–22.00 — Концертная программа Тони Джи, Моны и Ди-джея Климова
Где: парк Левобережный.
Когда: с 10:00.
Вход свободный.
Киноклуб «Время романтических историй». «Прогулки с Бродским» (0+)
Фильм, который в пятницу погажут в ДГПБ, снят в Венеции, куда специально для съёмок приехали два друга-поэта — Иосиф Бродский и Евгений Рейн. Они прогуливаются по набережным, сидят в кафе, разговаривая о поэзии, о языке, о Венеции, о России, о будущем, о кошках, читают свои стихи.
Где: Пушкинская, 175А, ДГПБ, Литературная гостиная.
Когда: 17:00.
Вход свободный.
Суббота, 23 июня
Фестиваль болельщиков (0+)
В этот день на поле «Ростов-Арены» встретятся команды Мексики и Южной Кореи. Те, кто не смог купить билеты, смогут посмотреть матч на фестивале болельщиков. Напоминаем, вход на фан-фест свободный, паспорт болельщика не требуется.
События субботы на фан-фесте:
13.00 — Региональный колорит и народные ансамбли 14.00 — Мексиканское шоу 15.00 — Бельгия — Тунис 17.00 — Корейское шоу 18.00 — Корейская Республика — Мексика 20.00 — DJ POLEX 21.00 — Германия — Швеция
Где: Театральная площадь.
Когда: с 13:00.
Вход свободный.
Воскресенье, 24 июня
Тропическая вечеринка в «Циферблате» (0+)
Не забудьте надеть гавайские рубашки!
Всех, кто устал от трудовых будней и чья душа требует экзотики, приглашают на вечеринку в латино-американском стиле. Всех желающих научат изготовлять мексиканские игрушки, пригласят на чайную церемонию, угостят лимонадами, смузи и мороженым. А на экране покажут мультфильм «Книга жизни».
Где: Соколова, 46.
Когда: 14:00.
Стоимость: 180 рублей/час (максимальный чек 480 рублей).
Фестиваль болельщиков (0+)
В воскресенье на сцене ростовского фестиваля болельщиков выступит Анита Цой, а на большом экране покажут три матча ЧМ-2018.
13.00 — DJ Valentina 14.00 — Кавер-группа Maxwell (Женский состав) 15.00 — Англия — Панама 17.00 — Rostov beauty show 18.00 — Япония — Сенегал 20.00 — Анита Цой 21.00 — Польша — Колумбия
Где: Театральная площадь.
Когда: с 13:00.
Вход свободный.
Опера «Князь Игорь» (12+)
Оперу покажут в Ростовском государственном музыкальном театре
Легендарные страницы истории русского народа, бессмертная история о чести, мужестве и духовной силе, опера «Князь Игорь» — на сцене Ростовского музыкального театра. Кстати, если у вас есть паспорт болельщика, сходить в театр вы сможете бесплатно.
Где: ул. Большая Садовая, 134.
Когда: 18:00.
Стоимость: 400 рублей.
«Сушка» — акция по обмену фотографиями (0+)
Устроить собственную выставку может любой желающий
Проект «Сушка» — формат живой выставки, где участники самостоятельно вывешивают свои снимки на растянутых веревках с помощью бельевых прищепок. Впервые она прошла в Санкт-Петербурге в 2010 году, и каждый год становится все популярнее. На мероприятии фотографы могут устроить собственные выставки и взять с собой на память снимки, сделанные другими участниками акции.
Где: ул. Суворова, 52.
Когда: 12:00-15:00.
Вход и участие бесплатное.
Понедельник, 25 июня
Симфорок в музыкальном театре (12+)
В программе — культовые хиты легендарных рок-групп: Queen, Deep Purple, Scorpions, Kiss, Aerosmith и многих других, которые исполнит симфонический оркестр Ростовского музыкального театра.
Где: ул. Большая Садовая, 134.
Когда: 19:00.
Стоимость: от 650 рублей.
Фестиваль болельщиков (0+)
На Театральной площади покажут трансляцию матча Россия-Уругвай
В этот день сборная России сыграет третий матч группового этапа против Уругвая. Игру покажут на большом экране фан-зоны.
Программа понедельника:
15.00 — DJ Vndy Vndy 16.00 — Группа «Очень красивые» 17.00 — Уругвай — Россия / Сауд Аравия — Египет 19.00 — Группа «ЖАРА» 20.00 — BOGACHI 21.00 — Иран — Португалия / Испания — Марокко.
Где: Театральная площадь.
Когда: с 13:00.
Вход свободный.
Вторник, 26 июня
Фестиваль болельщиков (0+)
Во вторник мероприятия фестиваля болельщиков начнутся в 15:00.
15.00 — Оркестр духовых инструментов 16.00 — Региональный колорит и народные ансамбли 17.00 — Дания — Франция / Австралия — Перу 19.00 — DJ Miller 21.00 — Нигерия — Аргентина / Исландия — Хорватия
Где: Театральная площадь.
Когда: с 13:00.
Вход свободный.
Среда, 27 июня
«Футбольная ночь» в донских музеях (0+)
В среду в донских музеях проведут ночь футбола. Площадки будут работать с 18 до 23 часов. Программу для любителей спорта подготовили музеи Ростова, Новочеркасска, Азова, Таганрога и станицы Старочеркасской. В программе мероприятий — знакомство с историей донского футбола и интересные конкурсы.
Список музеев, в которых пройдет «Футбольная ночь»:
— Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник (г. Азов, ул. Московская, 38/40);— Новочеркасский музей истории донского казачества (г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 5А);— Ростовский областной музей краеведения (ул. Большая Садовая, 79);— Ростовский областной музей изобразительных искусств (пер. Чехова, 60);— Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник (Аксайский район, ст. Старочеркасская, ул. Советская, 24);— Таганрогский художественный музей (г. Таганрог, ул. Александровская, 56);— Археологический музей-заповедник «Танаис» (Мясниковский район, хутор Недвиговка);— Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник (г. Таганрог, ул. Октябрьская, 9; ул. Александровская, 100; ул. Чехова, 69);— «Шолохов-центр» (Большая Садовая ул., 125/69).
Фестиваль болельщиков (0+)
На сцене фестиваля — лучшие музыканты и диджеи
В среду заключительный матчи группового этапа проведут Германия и Корея, Сербия и Бразилия, Мексика и Швеция, Швейцария и Коста-Рика.
15.00 — DJ Archi 17.00 — Корея — Германия / Мексика — Швеция 19.00 — Rostov dance battle show + football freestyle 21.00 — Сербия — Бразилия / Швейцария — Коста-Рика
Где: Театральная площадь.
Когда: с 13:00.
Вход свободный.
Четверг, 28 июня
Фестиваль болельщиков (0+)
В четверг в фан-зоне покажут четыре заключительных матча группового этапа ЧМ-2018.
15.00 — кинофестиваль под открытым небом 17.00 — Япония — Польша / Сенегал — Колумбия 19.00 — кинофестиваль под открытым небом 21.00 — Англия — Бельгия / Панама — Тунис
Где: Театральная площадь.
Когда: с 13:00.
Вход свободный.
Кинопремьеры четверга
Распрекрасный принц (6+)
Новый мультфильм от создателей «Шрека»
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