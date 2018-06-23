В столице Среднего Урала вновь зажгли «Свечу памяти»

Свыше четырех тысяч уральцев в знак благодарности предкам, защитившим страну от фашизма, в День памяти и скорби, зажгли в центре Екатеринбурга «Свечу памяти». Эта мемориальная гражданская акция ежегодно проходит во многих городах страны и уже стала традиционной для свердловчан.

Участие в акции приняли представители областного правительства и Законодательного Собрания, органов местного самоуправления, политических партий и общественных организаций, ветераны, кадеты, студенты вузов, жители и гости города. Примечательно, что в этом году к памятному шествию присоединились иностранные болельщики. Все они поддержали главный девиз акции: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Отметим, глава региона Евгений Куйвашев убежден, что такие акции — это не только дань уважения силе духа, стойкости, мужеству и героическому подвигу нашего народа, но и патриотическая «прививка» молодым поколениям, которые должны знать историю России и не позволить переписать ее, обесценив вклад нашей страны в разгром нацизма.

«22 июня вся страна вспоминает тех, кто ушел и не вернулся. Это подвиг, равных которому не было. Настоящий героизм! Урал принял в этом самое непосредственное участие. Это всегда личная история. Для каждой уральской семьи история войны всегда связана с историей родителей, дедов, прадедов. На Урал были эвакуированы крупнейшие заводы со всего Союза. Здесь ковалось оружие для победы. Для нас это священный день. Мы должны передавать эту память следующим поколениям. Тем самым мы не дадим возможности другим оспаривать подвиг нашего солдата, сомневаться в героической истории нашей страны», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

В знак благодарности всем, кто на фронте и в тылу ковал Великую Победу, на центральной площади города, несмотря на проливной дождь, уральцы и гости столицы выстроились в слово «ПОМНИМ».

Мероприятие завершилось минутой молчания, после чего участники акции оставили на площади лампады со свечами, которые горели несколько часов в знак памяти и скорби.