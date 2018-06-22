В Черемушках прошел уникальный спектакль «А зори здесь тихие» 

Уникальный культурно-патриотический проект реализовали в ЮЗАО. На большой сцене центра культуры и искусств «Меридиан» состоялась премьера спектакля «А зори здесь тихие» в исполнении учащихся школ Юго-Западного округа, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».
«Одну из ролей — рассказчика — исполнил депутат Мосгордумы Александр Семенников. Поставил же спектакль актер «Театра Луны» Михаил Клюшкин, который признался: проект для него фантастически интересный, а энергетика, которая исходит от юных актеров, — потрясающая. Месяц репетиций, творческие муки, искания, а результат — жаркие аплодисменты и благодарность со стороны ветеранов», — передает газета ЮЗАО.
Юные артисты были по-настоящему счастливы поучаствовали в таком нужном проекте. Например, ради достоверности девушкам пришлось изучить много исторического материала. Перед самим выступлением актеров ждал месяц репетиций, творческие муки и искания. «Мы вам благодарны за то, что над Россией уже 73 года мирное небо. Наша святая обязанность в том, чтобы память о Великой Победе была не только в наших сердцах, но и в сердцах тех, кто будет после нас», — обратился к ветеранам депутат Госдумы от ЮЗАО Анатолий Выборный.