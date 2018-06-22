В Омск на «Академию» приедут театры из Сербии и Швеции

В Омске 27 июня стартует шестой Международный фестиваль «Академия». В этом году фестиваль откроет Государственный акажемический театр имени Евгения Вахтангова.

В этом году фестивальные спектакли будут идти на трех площадках: на Основной сцене Омского драматического театра, на камерной сцене имени Татьяны Ожиговой и в Музыкальном театре. Актёры театра сыграют на омских сценах пять спектаклей: « Евгений Онегин », «Медея», «Наш класс», «Мадемуазель Нитуш» и «Ревнивая к себе самой». Постановки будут идти сразу на трёх площадках — в Омском драматическом театре, на камерной сцене имени Татьяны Ожиговой и в Музыкальном театре.

Также в Омск приедет Государственный молодежный драматический театр «С улицы роз» из города Кишинёва. Театр покажет спектакль «Про любовь», режиссером которого стал Юрий Хармелин . Ещё наш город посетят Муниципальный драматический театр Яффо из Израиля с постановкой «Кино за лиру», Центральный академический театр Российской Армии из Москвы с «Омлетом», а также Театр «Бора Станкович» из Сербии со спектаклем «Три сестры».

Добавим, что гостями города станут Театр Альбатрос (Швеция) с постановкой «В тени ненависти растут деревья», и моноспектакль Роберта Акопяна (Армения) «К вам обращаюсь…».

Добавим, что во время фестиваля 25 и 26 июня состоится сессия Лаборатории современной драматургии. Зрителям покажут эскизные постановки пьес современных авторов с участием актеров Омского академического театра драмы. А 23 и 24 июня в Омской драме пройдёт круглый стол «Театр в эпоху цифровой революции, новой реальности и информационных войн».