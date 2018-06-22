В Омск на «Академию» приедут театры из Сербии и Швеции 

В Омске 27 июня стартует шестой Международный фестиваль «Академия». В этом году фестиваль откроет Государственный акажемический театр имени Евгения Вахтангова.
В этом году фестивальные спектакли будут идти на трех площадках: на Основной сцене Омского драматического театра, на камерной сцене имени Татьяны Ожиговой и в Музыкальном театре. Актёры театра сыграют на омских сценах пять спектаклей: «Евгений Онегин», «Медея», «Наш класс», «Мадемуазель Нитуш» и «Ревнивая к себе самой». Постановки будут идти сразу на трёх площадках — в Омском драматическом театре, на камерной сцене имени Татьяны Ожиговой и в Музыкальном театре.
Также в Омск приедет Государственный молодежный драматический театр «С улицы роз» из города Кишинёва. Театр покажет спектакль «Про любовь», режиссером которого стал Юрий Хармелин. Ещё наш город посетят Муниципальный драматический театр Яффо из Израиля с постановкой «Кино за лиру», Центральный академический театр Российской Армии из Москвы с «Омлетом», а также Театр «Бора Станкович» из Сербии со спектаклем «Три сестры».
Добавим, что гостями города станут Театр Альбатрос (Швеция) с постановкой «В тени ненависти растут деревья», и моноспектакль Роберта Акопяна (Армения) «К вам обращаюсь…».
Добавим, что во время фестиваля 25 и 26 июня состоится сессия Лаборатории современной драматургии. Зрителям покажут эскизные постановки пьес современных авторов с участием актеров Омского академического театра драмы. А 23 и 24 июня в Омской драме пройдёт круглый стол «Театр в эпоху цифровой революции, новой реальности и информационных войн».
В обсуждении примут участие Анна Банасюкевич, Александр Вислов, Марина Дмитревская, Лев Закс, Жанна Зарецкая, Кристина Матвиенко, Ирина Ульянина и Александрина Шаклеева.