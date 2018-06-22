Ещё
В Омск на «Академию» приедут театры из Сербии и Швеции
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

В Омск на «Академию» приедут театры из Сербии и Швеции 

АиФ-Омск 10 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске 27 июня стартует шестой Международный фестиваль «Академия». В этом году фестиваль откроет Государственный акажемический театр имени Евгения Вахтангова.
В этом году фестивальные спектакли будут идти на трех площадках: на Основной сцене Омского драматического театра, на камерной сцене имени Татьяны Ожиговой и в Музыкальном театре. Актёры театра сыграют на омских сценах пять спектаклей: «Евгений Онегин», «Медея», «Наш класс», «Мадемуазель Нитуш» и «Ревнивая к себе самой». Постановки будут идти сразу на трёх площадках — в Омском драматическом театре, на камерной сцене имени Татьяны Ожиговой и в Музыкальном театре.
Также в Омск приедет Государственный молодежный драматический театр «С улицы роз» из города Кишинёва. Театр покажет спектакль «Про любовь», режиссером которого стал Юрий Хармелин. Ещё наш город посетят Муниципальный драматический театр Яффо из Израиля с постановкой «Кино за лиру», Центральный академический театр Российской Армии из Москвы с «Омлетом», а также Театр «Бора Станкович» из Сербии со спектаклем «Три сестры».
Добавим, что гостями города станут Театр Альбатрос (Швеция) с постановкой «В тени ненависти растут деревья», и моноспектакль Роберта Акопяна (Армения) «К вам обращаюсь…».
Добавим, что во время фестиваля 25 и 26 июня состоится сессия Лаборатории современной драматургии. Зрителям покажут эскизные постановки пьес современных авторов с участием актеров Омского академического театра драмы. А 23 и 24 июня в Омской драме пройдёт круглый стол «Театр в эпоху цифровой революции, новой реальности и информационных войн».
В обсуждении примут участие Анна Банасюкевич, Александр Вислов, Марина Дмитревская, Лев Закс, Жанна Зарецкая, Кристина Матвиенко, Ирина Ульянина и Александрина Шаклеева.
АиФ-Омск: последние новости
В Омской драме всю неделю идут только премьеры В Омске пройдёт уличный концерт «Галатея Собакина», или Новый вариант Шарикова в современном исполнении
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актёры, которых время сильно изменило2
Мама или дочь? Кто из актрис горячее на экране
Тест: Цой жив?17
Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
02:55
Алова и Наумова затерроризировали тараканы
Кино
11:57
Актёры, которых время сильно изменило
Кино
05:13
Роли, созданные для единственного актёра
Кино
07:48
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Кино
06:08
Что стало с актерами из «Матрицы»
Кино
05:28
Исторические огрехи, попавшие в кинохиты
Кино
03:00
Лев Дуров приписал СССР пиратский флаг
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение