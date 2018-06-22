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Ко Дню семьи, любви и верности Тверской театр драмы приготовил мюзикл в подарок многодетным семьям
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Ко Дню семьи, любви и верности Тверской театр драмы приготовил мюзикл в подарок многодетным семьям 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
6 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, Тверской академический театр драмы распахнёт свои двери для многодетных семей. Благотворительный праздник ожидает гостей, приглашённых ТРОО «Совет многодетных семей» и ТРОО «Океан звуков», Тверским благотворительным фондом «Мама», АНО «Центр всесторонней поддержки детей-инвалидов» и «Обществом инвалидов Пролетарского района г. Твери».
Тверской театр драмы готовит волшебную атмосферу и премьеру минувшего сезона — мюзикл «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина в постановке Иоланты Мельниковой. Благотворительная инициатива театра второй год дарит яркие впечатления: в 2017 году на большой сцене юным зрителям представили музыкальную сказку «Летучий корабль».
6 июля с 11:00 зрителей ожидает:
Летняя фотозона и яркие фотографии для всех желающих (позже будут размещены в социальных сетях театра); Анимация от сказочных героев и познавательные мастер классы для детей; Стойка от «Тверских сувениров» с русскими деревянными игрушками; Любимые мультфильмы на мониторах театра в фойе.
Главным событием дня станет встреча с артистами — героями «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях».
— Поэзия Александра Сергеевича наполнена музыкой. Она слышится в каждом его слоге, в каждой рифме, поэтому и спектакль получился музыкальным: здесь любят и ненавидят, радуются и печалятся вместе с музыкой! Очень хочется подарить нашим зрителям красивый, яркий, по-настоящему сказочный спектакль, наполненный музыкой, танцами, красочными костюмами. Где добро и зло имеют абсолютно понятные формы, без размытия границ между правдой и неправдой. Хочется, чтобы зрители уходили из театра, наполненные светом, надеждой, верой в победу над тьмой. Так, как это написано в мудрых сказках! — говорит режиссёр Иоланта Мельникова.
Остаётся напомнить, что открытие 273-его театрального сезона в Тверском академическом театре драмы состоится в сентябре.
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