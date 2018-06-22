Пятница в Ростове: выступление солистов театра и известной группы 

На фестивале болельщиков на Театральной площади Ростова сегодня, 22 июня, можно будет увидеть выступление известной группы и посмотреть три матча. В частности, в матчах сыграют обе команды, которые начинали свой путь на ЧМ-2018 на «Ростов-Арене». Программа мероприятий:
13.00 — DJ POLEX / DJ NOVAK
15.00 — просмотр матча Бразилия — Коста-Рика
17.00 — Эмилия бэнд
18.00 — просмотр матча Нигерия — Исландия
20.00 — «Приключения электроников»
21.00 — просмотр матча Сербия — Швейцария
Программа в парке культуры и отдыха «Левобережный»:
11.00 — 12.00 Концертная программа Цирка «Вдохновение»
12.00–17.00 Фоновая музыка и трансляция видеофильмов «О городе Ростове-на-Дону»
17.00 — 18.15 Зерноградский народный хор «Вольный Дон»
18.15— 20.00 Концертная программа «Звёзды Ростова»
20.00–22.00 Концертная программа Тони Джи, Моны и Ди-джея Климова
На набережной реки Дон сегодня продолжится фестиваль #ФЬЮЖНО. Пришедшие на него смогут насладиться ретро-хитами, jazz-funk и jazz-rock в исполнении группы HEARTBEAT. Кроме того, сыграет сет диджей JAZZVIBE.
В переулке Соборном с 18 до 20 часов будет выступать МБУ ДО ДШИ имени Н. А. Римского-Корсакова.
в 18 часов на площадке перед зданием Ростовского музыкального театра начнется концерт солистов по мотивам спектакля «Огни большого экрана».
На площадке перед Донской государственной публичной библиотекой на улице Пушкинской с 17 до 22 часов выступят:
— Муниципальный народный ансамбль танца «Гуляй, россияне!»
— Народный коллектив танцев на колясках «Виктория»
— Коллективы Детской школы искусств г. Азова:
— танцевальный коллектив «Россияночка»
— ансамбль народной песни «Куделица»
— духовой оркестр
— танцевальный коллектив «Радуга»
— хор «Созвучие»
В «Шолохов-Центре» на улице Большой Садовой (пересечение с переулком Крепостным) также будет обширная программа:
16.00 — 21.00 Мастер-класс «Подковка на счастье» из джута в технике макраме
16.00 — 21.00 Мастер-класс «Бабушкин коврик» из джута
16.00 — 21.00 «Не пройми врага копьем, пройми добрым русским языком».
Выставка участников конкурса рисунков, иллюстрирующих собственное понимание смысла русских пословиц и поговорок.
АRТ-лестница.
16.00 — 21.00 Старинный казачий фотосалон
16.00 — 21.00 «Казачий бал» мастер-класс танца
16.00 — 21.00 Мастер-класс «Открытка с праздника».
Мастер-класс «Ткачество травами». Коврик из трав.
Мастер-класс «Писанки». Роспись деревянной игрушки.
19.00 Фольклорный коллектив «Вольница»