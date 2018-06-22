Пятница в Ростове: выступление солистов театра и известной группы

На фестивале болельщиков на Театральной площади Ростова сегодня, 22 июня, можно будет увидеть выступление известной группы и посмотреть три матча. В частности, в матчах сыграют обе команды, которые начинали свой путь на ЧМ-2018 на «Ростов-Арене». Программа мероприятий:

13.00 — DJ POLEX / DJ NOVAK

15.00 — просмотр матча Бразилия — Коста-Рика

17.00 — Эмилия бэнд

18.00 — просмотр матча Нигерия — Исландия

20.00 — «Приключения электроников»

21.00 — просмотр матча Сербия — Швейцария

Программа в парке культуры и отдыха «Левобережный»:

11.00 — 12.00 Концертная программа Цирка «Вдохновение»

12.00–17.00 Фоновая музыка и трансляция видеофильмов «О городе Ростове-на-Дону»

17.00 — 18.15 Зерноградский народный хор «Вольный Дон»

18.15— 20.00 Концертная программа «Звёзды Ростова»

20.00–22.00 Концертная программа Тони Джи, Моны и Ди-джея Климова

На набережной реки Дон сегодня продолжится фестиваль #ФЬЮЖНО. Пришедшие на него смогут насладиться ретро-хитами, jazz-funk и jazz-rock в исполнении группы HEARTBEAT. Кроме того, сыграет сет диджей JAZZVIBE.

В переулке Соборном с 18 до 20 часов будет выступать МБУ ДО ДШИ имени Н. А. Римского-Корсакова.

в 18 часов на площадке перед зданием Ростовского музыкального театра начнется концерт солистов по мотивам спектакля «Огни большого экрана».

На площадке перед Донской государственной публичной библиотекой на улице Пушкинской с 17 до 22 часов выступят:

— Муниципальный народный ансамбль танца «Гуляй, россияне!»

— Народный коллектив танцев на колясках «Виктория»

— Коллективы Детской школы искусств г. Азова:

— танцевальный коллектив «Россияночка»

— ансамбль народной песни «Куделица»

— духовой оркестр

— танцевальный коллектив «Радуга»

— хор «Созвучие»

В «Шолохов-Центре» на улице Большой Садовой (пересечение с переулком Крепостным) также будет обширная программа:

16.00 — 21.00 Мастер-класс «Подковка на счастье» из джута в технике макраме

16.00 — 21.00 Мастер-класс «Бабушкин коврик» из джута

16.00 — 21.00 «Не пройми врага копьем, пройми добрым русским языком».

Выставка участников конкурса рисунков, иллюстрирующих собственное понимание смысла русских пословиц и поговорок.

АRТ-лестница.

16.00 — 21.00 Старинный казачий фотосалон

16.00 — 21.00 «Казачий бал» мастер-класс танца

16.00 — 21.00 Мастер-класс «Открытка с праздника».

Мастер-класс «Ткачество травами». Коврик из трав.

Мастер-класс «Писанки». Роспись деревянной игрушки.

19.00 Фольклорный коллектив «Вольница»