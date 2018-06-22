Что будет в парках Казани в эти выходные

В предстоящие выходные в казанских парках пройдет много всего интересного. Погода для развлечений на природе будет подходящей — до +32 °C. В городе давно не было так жарко.

23 июня/суббота

В 10:00 в Горкинско-Ометьевском лесу начнется День йоги. Казанцы смогут посетить бесплатные тренировки под открытым небом и отдохнуть на природе. Еще будут мастер-классы и индийские танцы.

В парке «Калейдоскоп» состоится детский Сабантуй. На территории парка построят целый город из конструктора Lego. Гостей ждут научное шоу, «Галактические эстафеты» и марафон флешмобов. Начало в 10:00.

В 16:00 в парке Горького пройдут семейные спортивные соревнования, мастер-классы и викторины, а также чемпионат по игре «Городки».

В сквере Аксенова пройдет фестиваль современной хореографии «Площадь Свободы». Будут танцы от профессионалов и хореографические спектакли. Начало в 19:00.

24 июня/воскресенье

В 10:00 в Горкинско-Ометьевском лесу пройдут детские веселые старты на беговелах и велосипедах.

В парке Урицкого пройдет турнир по баскетболу и стритболу среди мужских команд. Начало в 11:00.

В 16:00 у фонтана в Лядском саду можно будет послушать джазовые композиции в исполнении камерного оркестра «Театра на Булаке».

В 19:00 в парке «Черное озеро» пройдет мастер-класс по современным парным танцам West Coast Swing от студии «ВКуС».

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