Что будет в парках Казани в эти выходные 

В предстоящие выходные в казанских парках пройдет много всего интересного. Погода для развлечений на природе будет подходящей — до +32 °C. В городе давно не было так жарко.
23 июня/суббота
В 10:00 в Горкинско-Ометьевском лесу начнется День йоги. Казанцы смогут посетить бесплатные тренировки под открытым небом и отдохнуть на природе. Еще будут мастер-классы и индийские танцы.
В парке «Калейдоскоп» состоится детский Сабантуй. На территории парка построят целый город из конструктора Lego. Гостей ждут научное шоу, «Галактические эстафеты» и марафон флешмобов. Начало в 10:00.
В 16:00 в парке Горького пройдут семейные спортивные соревнования, мастер-классы и викторины, а также чемпионат по игре «Городки».
В сквере Аксенова пройдет фестиваль современной хореографии «Площадь Свободы». Будут танцы от профессионалов и хореографические спектакли. Начало в 19:00.
24 июня/воскресенье
В 10:00 в Горкинско-Ометьевском лесу пройдут детские веселые старты на беговелах и велосипедах.
В парке Урицкого пройдет турнир по баскетболу и стритболу среди мужских команд. Начало в 11:00.
В 16:00 у фонтана в Лядском саду можно будет послушать джазовые композиции в исполнении камерного оркестра «Театра на Булаке».
В 19:00 в парке «Черное озеро» пройдет мастер-класс по современным парным танцам West Coast Swing от студии «ВКуС».
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