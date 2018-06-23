Пикник, Сабантуй и все-все-все — выходные 23 и 24 июня в Омске

Самым первым начнется «Пикник-2018». Это произойдет в 10:00 в Парке «На Королева». Посетителей ожидают более сотни интерактивных площадок, несколько десятков мастер-классов, специальные развлечения для детей — а также две сцены (Главная и Lounge), на которых выступят артисты и творческие коллективы. Музыкальная программа подобрана на любой вкус: от студий и школ танцев до таких групп, как «The Street Monkeys» и «Jazz Moment». Кроме того, можно будет избавиться от лишнего хлама и набрать не менее лишнего барахла на традиционных буккросинге и фримаркете.

В этот же день, 23 июня, на территории Парка культуры и отдыха «Зеленый остров» пройдет 12-й ежегодный татарский народный праздник «Сабантуй». Торжественное открытие состоится в 13:00, в 13:30 начнут работать площадки, а в 17:00 произойдет официальное закрытие праздника. Гостей обещают познакомить с национальной татарской кухней, дать мастер-классы по народным промыслам — и приглашают на турнир по татарской борьбе на поясах (куреш), в котором может принять участие любой желающий.

Тех, кто не настолько уверен в своих силах, но все равно жаждет соревнований, ждут бой мешками, бега в мешках, с яйцами и коромыслом (эти три разных состязания, не пытайтесь представить все в одном), битье горшков, поднятие гири и армрестлинг. Фото: om1.ru

Также в субботу с 16:00 до 19:00 можно будет посетить и «Омский молодежный Арбат» — улицу Чокана Валиханова. В канун Дня молодежи организаторы обещают гостям музыкальный фестиваль «Звуки улиц» и фестиваль циркового искусства «Уличные артисты», площадки для настольных игр, инсталляций и мастер-классов художников, выступлений танцевальных коллективов, финала литературного фестиваля «Русские Рифмы» и молодежного форума «Ритм».

Параллельно стоит заглянуть и на летний творческий проект «Любинский. Live». Тем более, что пройдет он недалеко — на Любинском проспекте, с 17:00 до 20:00. На площадке «Реплика» будут читать стихи и прозу вместе с… собаками — «сотрудниками» центра канис-терапии. Площадка «Омск Театральный» около Драмтеатра представит концерт к спектаклю «Танцплощадка 41/45» омского ТЮЗа, а в сквере Дзержинского поклонников порадуют коллективы «Мир танца» и «Мюзет». Кроме того, на протяжении всего Любинского проспекта омичей ожидают книжные выставки, тематические викторины, интерактивные площадки, мастер-классы — и трехчасовой концерт.

На следующий день, 24 июня, можно отправиться привычной дорогой в Парк «На Королева», где пройдет очередной open-air, на этот раз фестиваль массового спорта, туризма и активного отдыха «Турфест». Двери Парка будут открыты с 11:00 до 20:00. Батутная акробатика, балансборды, фрисби, роупскиппинг, воздушная гимнастика и эквилибр — посетители парка узнают, что скрывается за этими страшными словами, и даже смогут поучаствовать в тренировках. Любители активно полежать тоже найдут себе занятие по вкусу — посетив лектории на такие темы, как «Спортивное питание. Мифы и реальность», «Как сохранить фигуру на офисном стуле» и «Как отлично провести отпуск в городе, если отпуска нет».

Самое важное: вход на все мероприятия свободный.