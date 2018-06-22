В конце июня «Ведогонь-театр» представит спектакль «Васса»

28 июня на сцене «Ведогонь-театра» вновь спектакль Анатолия Ледуховского «Васса», поставленный по мотивам первого варианта пьесы М. Горького «Васса Железнова».

Уже давно нет уюта и уважения в этом обветшалом доме, и лишь черно-белый гобелен, заменяющий занавес, напоминает о возможном когда-то счастье. Зал наполняется атмосферой недоверия, и ощущение какого-то потустороннего страха не дает покоя. Общему настроению подчинена и игра актеров: сухая, почти беспристрастная Наталья Тимонина (Васса) раскрывает темные уголки души своей героини, не переставая мучиться от ощущения бессилия перед надвигающейся катастрофой. По-настоящему сильная актерская работа, скользящая на границе материнской строгости и тирании. Повсюду люди, давно ставшие чужими, не способные ни на поддержку, ни на понимание. Гордые, жесткие, но глубоко несчастные женщины и трусливые, слабые и оттого какие-то «мелкие» и обреченные мужчины — их сосуществование становится пыткой для обеих сторон.

В третьем действии перед нами семья Железновых, словно сошедшая с экранов: лучшие фильмы об итальянских мафиозных кланах угадываются с первых секунд. Кинематографические приемы пронизывают все действие: начиная с черно-белой цветовой гаммы и заканчивая стоп-кадрами. А в воздухе все также витают неоправданные надежды и растоптанная любовь.

«Васса» в умелых режиссерских руках приобретает совершенно новые черты — черты современной нам жизни тотального контроля, бессмысленных противостояний, вечных подозрений, и холодных сердец. И весь ужас бытия вдруг проступает в совершенно неожиданной форме: постоянный смех, утопающий в волнах отчаяния. И словно эхо, звучащее: «Что? Что? Что?!».