Участники форума «Утро-2018» вышли на митинг

Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра в городе Щучье Курганской области состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Вместе с горожанами почтить память пришли участники молодежного форума «Утро-2018». Они поблагодарили, присутствовавшего на мероприятии ветерана Великой Отечественной войны Михаила Антонова за мирное небо над головой.

В течение всего дня на форуме проходят мероприятия, приуроченные к торжественной дате. Так, форумчане приняли участие в оформлении памятной инсталляции — зеркальной доски, на одной стороне которой расположены воспоминания участников Великой Отечественной войны, а на другой молодые люди могли написать слова благодарности героям-победителям.

В течение дня проходит всероссийская акция «Красная гвоздика» — гости форума носят на груди специальный значок, как символ памяти и благодарности ветеранам. Вечером на главной сцене форума состоится спектакль Курганского Драматического театра «Дорога на Берлин».

фото Молодежный форум «Утро 2018»