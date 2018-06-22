Как устроен «Человек». Все о театре, из которого вышли Брусникин, Женовач и Золотовицкий

Даниила Хармса и Небольшие уютные залы (один из которых находится в бывшей конюшне), спектакли по произведениям Эжена Ионеско Михаила Зощенко , актеры, которые играют практически на расстоянии вытянутой руки, — все это о театре с говорящим названием «Человек», расположившемся в самом центре Москвы, недалеко от Арбата.

Что посмотреть

«Человек» — единственный театр абсурда в Москве. Здесь нет места шаблонному восприятию мира, зато царствует гротеск — на двух небольших сценах показывают спектакли, заставляющие посмотреть на обычные вещи свежим взглядом, под иным углом.

Знакомство можно начать со спектакля «Искусство». Чтобы посмотреть эту постановку, многие зрители приезжают из других городов. Чуть больше десяти лет назад она получила золотой диплом Московского театрального фестиваля в номинации «Дебюты». В главной роли — Кирилл Кяро , хорошо знакомый телезрителям по сериалам «Нюхач», «Измены», «Убойная сила», «Глухарь» и другим.

Один из самых интересных спектаклей в театре — «Клопомор». Главный герой — эмигрант, который в 1980-е годы уезжает из России в Америку, а потом возвращается обратно. Несмотря на то что не все молодые зрители могут в полной мере понять проблематику постановки и проникнуться ею (сейчас поехать за границу довольно легко), показы проходят с аншлагом.

К концу сезона подготовили новый спектакль — «Полжизни за поцелуй». Премьера назначена на 29 июня. В основе — произведения авторов дореволюционного юмористического журнала «Сатирикон» Аркадия Аверченко , Тэффи, Михаила Зощенко и Аркадия Бухова. Сюжет разворачивается в наше время. Место действия — железнодорожный вокзал. Каждый раз, когда проезжает поезд, начинается новая история с новыми персонажами.

Хороши также «Или… Или…» по воспоминаниям музы Осипа Мандельштама Ольги Ваксель, детский «Поющий поросенок» и «Зигзаги» об Александре Пушкине.

Артисты «Человека» очень ответственно относятся к постоянному развитию, оттачиванию мастерства. Малейшая фальшь сразу была бы заметна — на маленькой сцене от зрителя не спрячешь ничего.

Новый сезон: эксперименты

Сейчас в театре работают над проектом, который будет интересен в первую очередь иностранным гостям. Это спектакль на английском языке с приглашенными актерами и режиссером — кандидатуры уже обсуждаются. В основу ляжет перевод произведения кого-то из русских классиков (возможно, Чехова). На идею руководство театра натолкнула география: соседи «Человека» по арбатским переулкам — посольства разных стран, к тому же в центре Москвы всегда много туристов. Премьеру можно ждать примерно через год.

А прямо сейчас в театре начинается еще один эксперимент — проект «Сухарева башня. Легенды старой Москвы». Молодые режиссеры представят пьесы, над которыми они работали совместно с музеями или библиотеками. Эскизы этих постановок покажут жюри в конце месяца. Спектакль-победитель начнут репетировать уже этим летом, а билеты на него можно будет купить в следующем театральном сезоне. В состав жюри, кстати, смогут войти и обычные зрители. Подробности обещают опубликовать на официальном сайте театра.

Осенью «Человек» примет участие в биеннале «Театральная Россия», где расскажет историю своего создания. Пригласят Романа Козака Михаила Мокеева , Сергея Женовача и всех, кто стоял у истоков. Гостям покажут старые фотографии и видеозаписи репетиций. В будущем в театре хотят сделать самостоятельный спектакль или серию постановок о его истории.

На октябрь запланирована премьера «Ивонны, принцессы Бургундской» по пьесе польского драматурга Витольда Гомбровича . На маленькую сцену одновременно выйдет практически половина труппы — такого «Человек» еще не устраивал.

Конюшня и угольная яма В здании в Скатертном переулке, которое театру отдали после официального признания в 1987 году, раньше была конюшня. Своими силами художественный руководитель «Человека» Людмила Рошкован и артисты приводили помещение в надлежащий вид. Тяжелая работа не пугала никого — главное, что труппа получила не только свое помещение, но и возможность гастролировать по США, Италии, Великобритании, Франции и другим странам.

Через дорогу от бывшей конюшни — многоэтажный жилой дом. Второй зал театра находится именно здесь, в подвале. Раньше там была угольная яма. Ее было решено разгрести и сделать зал для репетиций. Сейчас там полноценная сцена, где с 2008 года идут спектакли, среди которых «Зима под столом», «Или… Или…» и детские постановки. Но кое-что осталось и с тех давних времен, например балки под потолком. На них сейчас помещаются софиты.

Сегодня директор Владимир Месхишвили работает над концепцией развития театра, привлекая к этому архитекторов и дизайнеров. Он убежден: у «Человека» есть все, чтобы стать одним из самых известных театров Москвы.