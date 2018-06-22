На омскую «Академию» приедут Сергей Маковецкий и Мария Аронова

Кроме театра им. Е. Вахтангова, в Омск приедет Государственный молодежный драматический театр «С улицы роз» из Молдовы, Муниципальный драматический театр «Яффо» из Израиля, Центральный академический театр Российской Армии, Театр «Бора Станкович» из Сербии, Театр «Альбатрос» из Швеции. Также в рамках омского фестиваля будет показан моноспектакль Роберта Акопяна из Армении «К вам обращаюсь…».

25 и 26 июня «Академия» представит сессию Лаборатории современной драматургии — эскизные постановки пьес современных авторов с участием актеров Омского академического театра драмы. Также во время театрального фестиваля состоится ряд творческих встреч, в которых примут участие актеры театра им. Е. Вахтангова и зарубежных театров.