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На омскую «Академию» приедут Сергей Маковецкий и Мария Аронова
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На омскую «Академию» приедут Сергей Маковецкий и Мария Аронова 

Омск Здесь 55 минут назад
Фото: Омск Здесь
У омичей появится уникальная возможность увидеть лучшие спектакли российских и зарубежных театров, а также пообщаться с известными артистами. 27 июня в Омске стартует VI Международный фестиваль «Академия». Откроет его Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова. Вахтанговцы сыграют в Омске пять спектаклей: "Евгений Онегин", «Медея», «Наш класс», «Мадемуазель Нитуш» и «Ревнивая к себе самой». Спектакли будут идти на трех площадках: на Основной сцене Омского драматического театра, на камерной сцене имени Татьяны Ожиговой и в Музыкальном театре. На омской сцене выступят народные артисты России Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Юлия Рутберг, Ирина Купченко, Юрий Шлыков, Мария Аронова, а также актеры Виктор Добронравов, Ольга Лерман и Григорий Антипенко.
Кроме театра им. Е. Вахтангова, в Омск приедет Государственный молодежный драматический театр «С улицы роз» из Молдовы, Муниципальный драматический театр «Яффо» из Израиля, Центральный академический театр Российской Армии, Театр «Бора Станкович» из Сербии, Театр «Альбатрос» из Швеции. Также в рамках омского фестиваля будет показан моноспектакль Роберта Акопяна из Армении «К вам обращаюсь…».
25 и 26 июня «Академия» представит сессию Лаборатории современной драматургии — эскизные постановки пьес современных авторов с участием актеров Омского академического театра драмы. Также во время театрального фестиваля состоится ряд творческих встреч, в которых примут участие актеры театра им. Е. Вахтангова и зарубежных театров.
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