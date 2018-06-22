Новый облик города — как изменился Новосибирск за год

«ВН» выбрал самые яркие события, произошедшие в городе с его последнего дня рождения.

Мультимедийный парк «Россия — моя история»

12 ноября в Новосибирске открылся уникальный музей: в нем нет привычных всем экспонатов — вся информация представлена на лайтбоксах, сенсорных столах, коллажах.

Михайловская набережная

В прошлом году завершен первый этап реконструкции Михайловской набережной в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»: благоустроено 1,2 км прибрежной территории.

«Умная» остановка

Первая теплая и умная остановка появилась в городе: теперь павильон возле НГАУДИ не только позволяет новосибирцам погреться в морозы, но и обеспечивает им доступ к новейшим цифровым технологиям. Он оборудован большой панелью, отображающей движение общественного транспорта, голосовым помощником.

Малый зал оперного

В конце декабря Новосибирский театр оперы и балета торжественно открыл Малый концертный зал после реконструкции. В новом зале сделали площадку для зрителей в виде амфитеатра более чем на 330 мест и просторные проходы, установили итальянские кресла — удобные и бесшумные. Саму сцену тоже переоборудовали: установили современную акустику и высокотехнологичные световые проекторы.