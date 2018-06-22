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Новый облик города — как изменился Новосибирск за год
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Новый облик города — как изменился Новосибирск за год 

Все новости Новосибирской области 50 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«ВН» выбрал самые яркие события, произошедшие в городе с его последнего дня рождения.
Мультимедийный парк «Россия — моя история»
12 ноября в Новосибирске открылся уникальный музей: в нем нет привычных всем экспонатов — вся информация представлена на лайтбоксах, сенсорных столах, коллажах.
Михайловская набережная
В прошлом году завершен первый этап реконструкции Михайловской набережной в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»: благоустроено 1,2 км прибрежной территории.
«Умная» остановка
Первая теплая и умная остановка появилась в городе: теперь павильон возле НГАУДИ не только позволяет новосибирцам погреться в морозы, но и обеспечивает им доступ к новейшим цифровым технологиям. Он оборудован большой панелью, отображающей движение общественного транспорта, голосовым помощником.
Малый зал оперного
В конце декабря Новосибирский театр оперы и балета торжественно открыл Малый концертный зал после реконструкции. В новом зале сделали площадку для зрителей в виде амфитеатра более чем на 330 мест и просторные проходы, установили итальянские кресла — удобные и бесшумные. Саму сцену тоже переоборудовали: установили современную акустику и высокотехнологичные световые проекторы.
Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» №25 от 22 июня 2018 года
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